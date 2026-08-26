Lũ sông Thương ở Bắc Ninh vẫn trên báo động 3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên các sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thương (Bắc Ninh) và sông Bưởi (Thanh Hóa) đang xuống. Trong khi đó, lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An) dao động trên mức báo động 1.

Lúc 1h ngày 26/8, mực nước sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức 6,86m, cao hơn báo động 3 là 0,56m. Đây là khu vực có mực nước lũ ở mức cao nhất trong số các sông đang được theo dõi.

Trên sông Cầu, mực nước tại trạm Đáp Cầu là 5,75m, cao hơn báo động 2 khoảng 0,45m. Sông Lục Nam tại trạm Lục Nam ở mức 4,56m, trên báo động 1 khoảng 0,26m.

Tại Thanh Hóa, mực nước sông Bưởi ở trạm Kim Tân là 11,33m, cao hơn báo động 2 khoảng 0,33m.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn trên báo động 3; lũ hạ lưu sông Cầu xuống nhưng còn trên báo động 2. Lũ hạ lưu sông Lục Nam được dự báo xuống dưới báo động 1.

Trong khoảng 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống, ở mức báo động 3; lũ hạ lưu sông Cầu xuống dưới báo động 2.

Lũ trên sông Thương vào tháng 10/2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục xuống nhưng vẫn trên báo động 2. Lũ hạ lưu sông Bưởi tiếp tục giảm và xuống dưới báo động 1, trong khi lũ thượng nguồn sông Cả dao động quanh mức báo động 1.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 3 tại Lạng Sơn và Bắc Ninh; cấp 1 tại Cao Bằng và Thanh Hóa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ trên các sông, suối vẫn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.