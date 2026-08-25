Lũ rút ở nhiều nơi, một số sông tại Hà Nội vẫn trên báo động 3

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 25/8, mực nước trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang có xu hướng giảm, tuy nhiên một số nơi vẫn duy trì trên báo động 3.

Tại Lạng Sơn, lũ trên các sông đã xuống dưới báo động 1. Riêng sông Trung tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) vẫn trên báo động 3, dự báo tiếp tục xuống nhưng còn duy trì trên mức này.

Tại Bắc Ninh, lũ trên sông Lục Nam đã xuống dưới báo động 2 và tiếp tục giảm xuống dưới báo động 1. Sông Cầu đã xuống dưới báo động 3, dự báo giảm về mức báo động 2.

Riêng nước trên sông Thương (Bắc Ninh) dù đang xuống nhưng dự báo còn duy trì trên mức báo động 3.

Nước lũ trên sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn (Ảnh: Trần Chung).

Tại Thanh Hóa, lũ sông Bưởi đang xuống, hiện trên báo động 2 và dự báo tiếp tục giảm, duy trì ở mức báo động 2. Tại Ninh Bình, lũ sông Hoàng Long đang xuống, hiện trên báo động 1 và dự báo tiếp tục giảm xuống dưới mức này.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, một số sông vẫn ở mức cao. Sông Cầu tại Lương Phúc hiện trên báo động 3 và đang có xu hướng xuống.

Sông Cà Lồ đã xuống dưới báo động 3, dự báo tiếp tục giảm nhưng còn trên báo động 2 trong đêm 25/8 và ngày 26/8.

Sông Tích hiện trên báo động 3, dự báo xuống mức báo động 3.

Trong khi đó, sông Bùi biến đổi chậm và vẫn trên báo động 3, dự báo tiếp tục duy trì trên mức này trong đêm 25/8.

Tại Nghệ An, lũ thượng lưu các sông hiện trên báo động 1, dự báo tiếp tục lên nhưng ở dưới báo động 2. Diễn biến mực nước các sông tại Nghệ An còn phụ thuộc vào quá trình điều tiết của các hồ chứa.

Cơ quan khí tượng dự báo từ tối 25 đến ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.