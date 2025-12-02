Lũ cuốn trôi cầu, tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt gần một tháng

Cầu tràn Thạch Nham nằm trên tuyến tỉnh lộ 623B, nối xã Trà Giang và xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi). Đợt lũ đầu tháng 11 làm cầu bị sập một nhịp, phần mố cũng hư hỏng nặng.

Theo đó, lũ đã cuốn trôi toàn bộ mố và nhịp cầu phía Tây tạo ra khoảng đứt gãy dài 12m, rộng 3,5m. Các mảng bê tông vỡ nát, móng cầu bị nước xoáy sâu làm rỗng, taluy hai bên bị khoét thành hàm ếch, nền đường xói lở nghiêm trọng. Hệ thống kè bảo vệ cũng bị lũ làm vỡ, nhiều mảng bê tông mặt cầu bị cuốn trôi.

Cầu tràn Thạch Nham hư hỏng gây chia cắt tỉnh lộ 623B của tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Tỉnh lộ 623B là tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực đồng bằng với các xã miền núi ở Quảng Ngãi. Do đó, mỗi ngày có hàng trăm phương tiện giao thông qua lại cầu Thạch Nham.

Sau khi cầu Thạch Nham bị lũ làm hư hỏng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã khắc phục tạm thời để người dân có thể qua lại. Tuy nhiên, trong tháng 11, khu vực này liên tục xuất hiện lũ lớn nên cầu tiếp tục hư hỏng nặng hơn. Cơ quan chức năng buộc phải cấm người, phương tiện di chuyển qua cầu tràn Thạch Nham.

Theo chị Đinh Thị Hồng (xã Sơn Hạ), vào mùa mưa cầu Thạch Nham thường xuyên bị ngập khiến giao thông chia cắt. Tuy nhiên, việc chia cắt do nước lũ chỉ kéo dài 3-4 ngày, lâu nhất khoảng một tuần. Lần này, cầu bị lũ cuốn trôi đã gần một tháng nhưng chưa thể khắc phục.

Do đi đường vòng quá xa nên một số người dân bất chấp nguy hiểm tìm cách vượt qua cầu Thạch Nham (Ảnh: Quốc Triều).

“Tính ra cầu hỏng gần một tháng rồi, người dân không thể qua lại được. Như tôi muốn qua xã bên cạnh để làm việc phải đi đường vòng xa hơn trước 30-40km”, chị Hồng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Tùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ, cầu hư hỏng nặng không thể qua lại nên xã đã thông báo rộng rãi để người dân chủ động lựa chọn lộ trình an toàn. Chính quyền địa phương cũng lập chốt, cử người trực để ngăn người dân, phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm.

“Gần một tháng qua địa phương đã rào chắn, cấm phương tiện qua lại và hướng dẫn người dân lưu thông theo cầu Phước Lộc hoặc cầu Thạch Bích. Xã cũng đã kiến nghị các sở, ngành sớm triển khai phương án sửa chữa để khôi phục giao thông”, ông Sơn nói.

Phần mố cầu bị nước lũ làm hư hỏng (Ảnh: Quốc Triều).

Cầu tràn Thạch Nham được xây dựng cách đây hơn 30 năm, vốn là công trình thủy lợi được tận dụng làm cầu giao thông. Qua thời gian dài sử dụng và chịu tác động của mưa lũ cực đoan, kết cấu của cầu xuống cấp nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, năm 2026 tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư 350 tỷ đồng xây mới cầu Thạch Nham. Cầu mới dài 2,3km, trong đó phần cầu dài 450m, rộng 12m. Cầu mới sẽ được xây dựng cách cầu cũ 500m về phía hạ lưu.