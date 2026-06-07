Lội ra trụ cầu giữa sông Đồng Nai, thanh niên bị đuối nước

Tối 7/6, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong dưới sông Đồng Nai.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhóm thanh niên ra bờ sông Đồng Nai, phía phường Đông Hòa để chơi và câu cá.

Đến gần 16h, anh N.P.T.H. (20 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) bất ngờ lội xuống sông, đi về hướng trụ cầu. Người này ra đến đoạn nước sâu thì bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TPHCM và TP Đồng Nai huy động phương tiện cùng cán bộ đến hiện trường lặn tìm nạn nhân.

Đến khoảng 18h30, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Công an đang lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.