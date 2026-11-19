Ngày 19/11, video ghi lại cảnh một người đàn ông kịp thời cứu nam thanh niên trèo qua lan can cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có ý định nhảy xuống sông Hàn, thu hút sự chú ý.

Trong video, nam thanh niên mặc áo đen chạy bộ trên cầu, sau đó bỏ dép, tiến đến lan can rồi trèo qua phía ngoài. Tài xế ô tô đi phía sau nhanh chóng dừng xe, lao tới tiếp cận, kịp giữ chặt người này.

Khoảnh khắc tài xế ô tô cứu nam thanh niên (Video: Phi Vũ).

Một phụ nữ đi xe máy cùng nhiều người đi đường cũng dừng lại, hợp sức kéo nam thanh niên vào phía trong lan can, ngăn chặn sự việc đáng tiếc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đồng Viết Phi Vũ, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, tài xế trực tiếp cứu người, cho biết nam thanh niên trong video chính là hành khách anh chở trên xe.

Khoảng 5h40 ngày 19/11, anh Vũ nhận cuốc xe đón nam thanh niên từ khu vực cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước. Trên đường đi, người này tâm sự quê ở Đồng Tháp, đang buồn chuyện bạn bè và gia đình. Nghe vậy, anh Vũ động viên, khuyên nam thanh niên cố gắng vượt qua khó khăn.

Khi đến chân cầu Thuận Phước, nam thanh niên đề nghị dừng xe, nói không có tiền và xin để lại điện thoại để trả phí chuyến đi nhưng anh Vũ không nhận.

Sau đó, người này tiếp tục đi bộ lên cầu, nói với anh Vũ rằng muốn tập thể dục. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Vũ chạy xe chậm phía sau theo dõi, đồng thời báo cho một bảo vệ gần đó và gọi điện cho lực lượng công an.

Khi đến gần giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ bỏ lại dép và điện thoại, trèo qua lan can. Anh Vũ lập tức dừng xe, lao đến giữ người và kêu gọi mọi người hỗ trợ.

“Tôi túm được áo người này, nhưng tình huống diễn ra quá nhanh. Một phụ nữ đi xe máy thấy vậy liền dừng lại, chạy đến giữ chân nam thanh niên. Sau đó, nhiều người cùng hợp sức kéo người này trở lại phía trong lan can", anh Vũ kể.

Anh Đồng Viết Phi Vũ (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo anh Vũ, việc giữ người gặp nhiều khó khăn do nam thanh niên vùng vẫy mạnh. Phải có sự hỗ trợ của nhiều người, mọi người mới đưa được người này đến nơi an toàn. Sau đó, anh Vũ cùng người dân đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường Hải Châu.

"Suốt nhiều năm làm nghề tài xế dịch vụ, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy. Tôi nghĩ khi thấy người khác gặp nguy hiểm, ai cũng nên tìm cách giúp đỡ, không thể đứng nhìn hay bỏ mặc", anh Vũ chia sẻ.

Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng Công an phường Hải Châu, xác nhận đơn vị đã tiếp nhận vụ việc. Nam thanh niên quê Đồng Tháp, do buồn chuyện gia đình nên có biểu hiện tâm lý không ổn định.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an phối hợp với người dân đưa nam thanh niên về trụ sở, đồng thời liên hệ gia đình đến đón.