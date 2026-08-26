Loạt tài xế bị xử phạt trong ngày đầu tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 26/8 tại đường Khuất Duy Tiến (đoạn đối diện Công viên Thanh Xuân, TP Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác xử lý các tài xế xe khách, xe tải vi phạm giao thông.

Việc xử lý này nằm trong kế hoạch chung của Cục CSGT về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

CSGT kiểm tra một chiếc xe khách (Ảnh: Trần Thanh).

Lúc 9h, cảnh sát phát hiện ô tô khách mang BKS 17F-000.xx, do tài xế N.B.C. (SN 1987, quê Hưng Yên) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Làm việc với CSGT, tài xế C. xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan tới hoạt động vận tải hành khách và giấy phép lái xe. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng lên xe để kiểm tra thì phát hiện trong khoang hành khách có cả một chiếc xe máy.

"Do khách nài nỉ tôi chở giúp xe máy từ quê lên Hà Nội để làm việc nên tôi trót vi phạm, mong các đồng chí bỏ qua cho lần này", nam tài xế phân trần nhưng vẫn bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 700.000 đồng do có hành vi để hàng hóa trên khoang hành khách.

Qua kiểm tra chiếc xe khách do anh C. điều khiển, CSGT phát hiện cả một xe máy trong khoang hành khách (Ảnh: Trần Thanh).

Khoảng 5 phút sau, tổ công tác kiểm tra ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 18H-022.xx do anh H.K.T. (SN 1976, quê Ninh Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định phương tiện kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có hợp đồng vận tải theo quy định. Với vi phạm này, lái xe sẽ đối diện với mức phạt là 1,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đến khoảng 9h30, tổ công tác tiếp tục kiểm tra ô tô khách 38 chỗ, mang biển kiểm soát 17B-013.xx do anh P.V.M. (SN 1977, quê Hưng Yên) điều khiển. Phương tiện này thuộc loại xe chở khách theo hợp đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lái xe có hành vi trả hành khách không đúng địa điểm trả khách theo hợp đồng vận tải.

Lực lượng CSGT sau đó đã lập biên bản xử lý, phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế M.

Lực lượng CSGT kiểm tra camera hành trình gắn trên xe kinh doanh vận tải (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Trịnh Quốc Tuấn, tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt xe sai quy định...

"Trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm, khi phát hiện các vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị, phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý cả doanh nghiệp, chủ phương tiện theo đúng quy định của pháp luật", Đại úy Tuấn nói.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện và đội ngũ lái xe; thường xuyên rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi đưa vào hoạt động; quản lý chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của lái xe, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, vi phạm.