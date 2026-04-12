Loạt động vật quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng cao lọt bẫy ảnh

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã (đóng tại xã Phú Lộc, thành phố Huế), cho biết thông qua đợt giám sát bằng hệ thống bẫy ảnh trong năm 2025, vườn quốc gia này đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài động vật quý hiếm. Trong ảnh là mang Trường Sơn được xếp vào diện cực kỳ nguy cấp.

Vườn quốc gia Bạch Mã đã giám sát các loài động vật tại 10 điểm bẫy ảnh. Kết quả định danh loài, phân tích dữ liệu bẫy ảnh chủ đích cho thấy có ít nhất 29 loài động vật hoang dã được ghi nhận. Đáng chú ý có 3 loài ở mức cực kỳ nguy cấp (mang Trường Sơn, cầy vằn bắc, tê tê); 2 loài ở mức nguy cấp (chà vá chân nâu, sơn dương); 5 loài ở mức sắp nguy cấp (khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, cầy gấm, gà lôi trắng, khướu mỏ dài) theo Sách đỏ Việt Nam 2024.

Cá thể cầy vằn bắc, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp được bẫy ảnh ghi lại tại khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã. Ở Việt Nam, loài này có phạm vi phân bố trải dài từ miền Bắc đến một số tỉnh miền Nam. Theo đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã, kết quả từ bẫy ảnh đã khẳng định giá trị đa dạng sinh học của khu vực và mở ra hy vọng mới cho công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao.

Cầy gấm, loài thú quý hiếm đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.

Sơn dương, loài động vật cỡ lớn thuộc họ trâu bò, thường sống ở các tỉnh như Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Chà vá chân nâu tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Quần thể của loài này ở Việt Nam suy giảm cực kỳ nghiêm trọng do bị săn bắt và mất môi trường sống liên tục, cường độ cao. Những mối đe dọa này vẫn đang tiếp diễn với tốc độ ngày càng tăng.

Gà lôi trắng tự nhiên tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Bẫy ảnh ghi lại hình ảnh những con khỉ mặt đỏ tại khu vườn quốc gia có tổng diện tích hơn 37.400ha trải dài từ Huế vào Đà Nẵng.

Theo đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã, kết quả bẫy ảnh cho thấy các loài khỉ mặt đỏ, chuột rừng, nhím đuôi dài, chồn bạc má, cầy móc cua là những loài phổ biến nhất. Đáng chú ý là sự gia tăng đáng kể về xác suất hiện diện của mang Trường Sơn, loài bị đe dọa cao. Trong ảnh là cá thể khỉ đuôi lợn, loài động vật hoang dã được xếp vào nhóm sắp nguy cấp.

Nhím bờm hay còn được gọi là lợn lông. Loài này phân bố khá rộng, khắp các kiểu rừng từ Bắc đến Nam ở độ cao trung bình dưới 2.000m của Việt Nam.

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã tuần tra, kiểm soát địa bàn phụ trách.

Vườn quốc gia Bạch Mã được thành lập từ năm 1991, hiện có diện tích trên 37.400ha, nằm trên địa bàn ranh giới hành chính của hai thành phố Huế và Đà Nẵng. Theo kết quả điều tra nghiên cứu ghi nhận ở vườn quốc gia này có 1.728 loài động vật, trong đó có 70 loài thuộc Sách đỏ Việt Nam 2007, 52 loài có tên trong danh sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) năm 2016 và 15 loài đặc hữu.

Tại hội nghị Vườn di sản ASEAN lần thứ 8 diễn ra ở tỉnh Quảng Ninh ngày 3/12/2025, Vườn quốc gia Bạch Mã đã được trao chứng nhận Vườn Di sản ASEAN.

Vị trí Vườn quốc gia Bạch Mã trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).

Ảnh: Vườn quốc gia Bạch Mã