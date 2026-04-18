Loạt đất vàng được TPHCM dùng thanh toán cho nhà đầu tư các siêu dự án

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 18/4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã trình bày tờ trình về danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) trên địa bàn.

Danh mục này gồm có các khu đất vàng ở trung tâm thành phố từng gặp vướng mắc pháp lý thời gian dài trước đây. Các khu đất hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình bày các tờ trình tại kỳ họp

Trong đó, khu đất 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn), khu đất 2-3-4 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) là 2 khu đất bị bỏ hoang nhiều năm do vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan vụ án. Đây là những địa chỉ được người dân, dư luận nhắc tới nhiều thời gian qua vì ở nơi đắc địa tại trung tâm TPHCM nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Danh mục của TPHCM có tổng cộng 33 khu đất được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT, gồm: 17 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý và phần còn lại do chính quyền địa phương quản lý.

Danh mục trên có khu đất nằm trên đường Phạm Văn Đồng (phường Thủ Đức), là khu công viên nước trước đây; khu đất tại 152 Trần Phú (phường Chợ Quan); 420 Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung); khu đất số 200 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ)...

UBND TPHCM cho biết, vừa qua, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án lớn theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT) với tổng mức đầu tư hơn 182.000 tỷ đồng.

Hiện nay, có một số nhà đầu tư đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, đường cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn, nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1, nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 2, quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới, dự án Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Các dự án trên được áp dụng theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 366.000 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án là rất lớn, tập trung trong một giai đoạn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế và nhiều vấn đề khác. Thành phố cần cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực linh hoạt, hiệu quả hơn.

Một số công trình hạ tầng cấp bách được định hướng triển khai theo phương thức hợp đồng BT để xử lý về tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chống ngập úng, kẹt xe có tổng mức đầu tư lớn, yêu cầu phải có nguồn lực đối ứng tương xứng.

Do đó, việc chuẩn bị danh mục quỹ đất thanh toán không chỉ cần đủ về quy mô, mà còn phải là các khu đất có giá trị thương mại, khả năng khai thác cao, nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực, bảo đảm nguyên tắc thanh toán ngang giá và hạn chế phát sinh nghĩa vụ ngân sách.

