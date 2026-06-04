Loạt công trình của hãng hàng không ở sân bay Long Thành xin lùi tiến độ

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện 6 hạng mục thuộc dự án thành phần 4 của sân bay Long Thành (Đồng Nai) sau khi các nhà đầu tư đồng loạt đề nghị lùi thời gian khai thác.

Theo báo cáo, các hạng mục được đề xuất lùi tiến độ gồm hai dự án cung cấp suất ăn hàng không, hai dự án sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, cùng hai dự án xưởng bảo dưỡng máy bay (hangar).

Khu vực hangar bảo dưỡng máy bay, cung cấp suất ăn hàng không... cách nhà ga sân bay Long Thành hơn 3km (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo hợp đồng đã ký với Cục Hàng không, các dự án phải hoàn thành vào đầu tháng 6 đến giữa tháng 7. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đề xuất kéo dài thời gian hoàn thành xây dựng đến ngày 31/8. Một số dự án cũng được đề nghị hoàn tất thủ tục và đưa vào khai thác thương mại trong quý IV.

Cụ thể, hai dự án cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 có thời hạn hoàn thành theo hợp đồng lần lượt là ngày 13/6 và 7/6, nay đề xuất hoàn thành xây dựng trước ngày 31/8 và khai thác thương mại trong quý IV năm nay.

Hạng mục cung cấp suất ăn hàng không đang được thi công (Ảnh: Ngọc Tân).

Hai dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1 và số 2 cũng được đề nghị lùi tiến độ từ tháng 6 sang trước ngày 31/8. Trong đó, dự án số 2 đề xuất hoàn tất thủ tục để đưa vào khai thác thương mại trong quý IV.

Đối với các dự án hangar bảo dưỡng máy bay, nhà đầu tư hangar số 1 (VAECO) xin gia hạn thời gian hoàn thành xây dựng đến hết ngày 31/8. Dự án hangar số 3 và số 4 (của Vietjet) cũng được đề xuất hoàn thành xây dựng vào ngày 31/8 và đưa vào khai thác thương mại trong quý IV.

Công trình hangar bảo dưỡng máy bay của VAECO (Vietnam Airlines) và Vietjet tại sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Cục Hàng không cho biết, việc điều chỉnh tiến độ xuất phát từ thay đổi kế hoạch khai thác tổng thể của sân bay Long Thành giai đoạn 1. Trước đây, thời điểm đưa sân bay vào khai thác được xác định vào tháng 6; nhưng theo các kết luận mới của lãnh đạo Chính phủ, mục tiêu hoàn thành xây dựng dự án được lùi đến tháng 9 và khai thác thương mại trong quý IV.

Theo đánh giá của nhà chức trách hàng không, việc thay đổi thời gian đưa sân bay vào khai thác làm thay đổi cơ bản các điều kiện trong hợp đồng đã ký với nhà đầu tư. Nếu các công trình thuộc dự án thành phần 4 hoàn thành từ tháng 6 theo kế hoạch cũ thì cũng chưa thể khai thác do sân bay chưa vận hành, dẫn đến nguy cơ lãng phí đầu tư.

Bên cạnh đó, việc thi công chậm trễ gói thầu 4.8 (đường giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) của ACV cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ đấu nối đường điện, nước... vào các hạng mục của dự án thành phần 4.

Cục Hàng không nhận định đề xuất điều chỉnh tiến độ của các nhà đầu tư là phù hợp quy định pháp luật và hợp đồng đã ký. Cục kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận điều chỉnh tiến độ, bảo đảm các công trình hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành.