Loạt chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5

Luật Giám định tư pháp và Luật Bảo hiểm tiền gửi có hiệu lực

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Giám định tư pháp có hiệu lực từ 1/5 là bổ sung và hoàn thiện danh mục các hành vi bị nghiêm cấm so với quy định trước đây.

Trong đó, luật bổ sung các hành vi như từ chối tiếp nhận hoặc thực hiện giám định không có lý do chính đáng; từ chối đưa ra kết luận giám định không do trở ngại khách quan; nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích để làm sai lệch nội dung trưng cầu hoặc kết luận giám định; lợi dụng việc trưng cầu để cản trở hoạt động tố tụng; đe dọa người giám định đưa ra kết luận sai sự thật.

Luật cũng bổ sung cơ chế hỗ trợ đặc thù cho người giám định tư pháp, đặc biệt trong các lĩnh vực nguy hiểm, độc hại, khó thu hút nhân lực. Tổ chức giám định công lập được áp dụng cơ chế thuê khoán để thu hút chuyên gia giỏi ngoài khu vực nhà nước tham gia.

Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng có hiệu lực từ 1/5, thay thế luật năm 2012. Luật này mở rộng các trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm có thể phát sinh sớm hơn, khi xảy ra một trong các trường hợp: Phương án phá sản được phê duyệt; Ngân hàng Nhà nước xác định tổ chức tín dụng mất khả năng chi trả; hoặc khi cơ quan này đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng đang bị kiểm soát đặc biệt…

Việc bổ sung các trường hợp chi trả sớm được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp ổn định tâm lý người gửi tiền, hạn chế nguy cơ rút tiền hàng loạt và tăng tính chủ động trong xử lý tổ chức tín dụng yếu kém…

Chồng không cho vợ đi làm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Nghị định 76/2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới (có hiệu lực từ 1/5) nêu rõ xử phạt 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập (như chồng không cho vợ đi làm hoặc ngược lại - PV) hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính; đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.

Phạt tiền 10-12 triệu đồng với hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

Hành vi áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định cũng bị phạt tiền 10-12 triệu đồng.

Học bạ, bằng cấp được tích hợp trên VNeID

Nội dung này được Chính phủ nêu tại Nghị định 88/2026 về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15/5.

Người học tham gia trong hệ thống giáo dục quốc dân được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời duy nhất theo số định danh cá nhân. Trước khi cấp mã số hồ sơ học tập suốt đời, các thông tin cơ bản của cá nhân phải được kiểm tra, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được lưu trữ hợp lệ sẽ được chia sẻ, liên thông và tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID; cá nhân được quyền sử dụng dữ liệu này tương đương văn bản giấy.

Có nghĩa là học bạ, bằng cấp và các thông tin học tập quan trọng của người dân sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID, cho phép sử dụng thay thế giấy tờ truyền thống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Bị phạt tới 40 triệu đồng nếu ép trẻ em đi ăn xin

Nghị định 98/2026 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực từ ngày 16/5 nêu rõ phạt tiền 20-30 triệu đồng với một trong các hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em.

Phạt 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn; dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, ép buộc làm trung gian giao dịch hoạt động bóc lột trẻ em; lợi dụng, bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật…

Mức phạt tiền 40-50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ hoặc để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoại tình có thể bị phạt 10 triệu đồng

Từ 18/5, Nghị định số 109/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực thi hành. Điểm mới đáng chú ý nêu tại khoản 1 Điều 62, người có hành vi ngoại tình sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Trong đó, các hành vi được xem là ngoại tình gồm: Đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác; đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; người chưa có vợ, chưa có chồng nhưng chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có gia đình.

Trước đây, các hành vi nêu trên bị phạt 3-5 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm khác liên quan đến kết hôn, ly hôn như cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn cũng được áp dụng cùng mức xử phạt 5-10 triệu đồng, thay cho 3-5 triệu đồng trước đây.

Thu tiền điện của người thuê cao hơn quy định, chủ nhà bị phạt 30 triệu

Nội dung đáng chú ý đó được nêu tại Điều 13 Nghị định 133/2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, có hiệu lực từ ngày 25/5.

Cụ thể, đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

Ngoài ra, người cho thuê phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm (kể cả chi phí phát sinh) để hoàn trả cho người thuê.

Ngoài ra, các vi phạm khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt khá nặng: Phạt tiền 3-5 triệu đồng nếu không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt; phạt 5-8 triệu đồng nếu tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế thiết bị hoặc công trình điện của bên bán điện.

Nghị định 133 cũng quy định hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức sẽ bị xử phạt tùy theo giá trị điện năng chiếm đoạt. Cụ thể, nếu giá trị điện trộm cắp dưới 1 triệu đồng, mức phạt sẽ từ 4 triệu đến 10 triệu đồng. Trường hợp giá trị điện trộm cắp từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng, mức phạt tăng lên từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.