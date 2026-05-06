Loạt biển số ô tô ngũ quý chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá

Chiều 6/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã chuyển cho công ty tổ chức đấu giá biển số ô tô hơn 1,4 triệu biển số. Đây là những biển số đã được niêm yết theo quy định từ ngày 10/4 và sẽ bắt đầu được đưa lên sàn đấu giá trong phiên thứ 10 vào ngày 11/5.

Theo Cục CSGT, từ phiên thứ 10, CSGT sẽ cấp quyết định xác nhận biển số trong ngày đối với biển số có 1 người đăng ký tham gia đấu giá, các biển số có từ 2 người đăng ký tham gia đấu giá trở lên, Cục CSGT sẽ cấp quyết định trong thời gian 3 ngày.

Bên trong khu vực tổ chức đấu giá biển số ô tô (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách cho biết, các biển số được nhiều người quan tâm trong phiên 10 tới đây sẽ gồm: 15B-555.55, 15AC-555.55, 19B-567.89, 19AB-999.99, 30D-555.55, 29AB-999.99, 30D-567.89, 29AH-567.89, 30D-666.66, 29AH-888.88, 30D-777.77, 29AH-999.99, 36B-567.89, 35AB-999.99, 43B-666.66, 43AC-567.89, 51S-111.11, 50AG-888.88, 50E-567.89, 50AG-999.99 51P-888.88, 50AH-567.89, 51P-999.99, 66AC-666.66, 66A-666.66, 69AB-888.88, 79A-999.99, 99AB-888.88, 99B-666.66 99AB-999.99.

Cục CSGT cho biết, phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên được triển khai vào tháng 9/2023 đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân trên khắp cả nước.

Tính đến nay, Cục CSGT đã phối hợp với công ty tổ chức đấu giá, tổ chức thành công 9 phiên đấu giá với hơn 500 ngày đấu giá (với khoảng 14 triệu biển số xe được niêm yết), trong đó có trên 250.000 biển số xe đã được lựa chọn đấu giá, có trên 600.000 lượt khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 14.000 tỷ đồng,

Theo đó, số tiền người trúng đấu giá đã nộp vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách nhà nước là 11.400 tỷ đồng.