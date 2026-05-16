Loài chim quý xuất hiện ở xóm Cồn Chim, chính quyền vào cuộc khẩn

Ngày 16/5, UBND xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tuyên truyền theo đề nghị của Trung tâm Khuyến nông tỉnh về bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước, động vật hoang dã tại khu Cồn Chim - đầm Thị Nại và vùng lân cận.

Loài chim lạ xuất hiện ở Cồn Chim là cò nhạn quý hiếm, chính quyền địa phương vào cuộc bảo vệ (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Những năm gần đây, nhờ tăng cường phối hợp bảo vệ, hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Cồn Chim phục hồi rõ nét. Những cánh rừng phát triển xanh tốt, góp phần phát huy chức năng phòng hộ, giảm tác động biến đổi khí hậu và trở thành nơi cư trú của nhiều loài chim như cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước…

Đáng chú ý, thời gian gần đây ghi nhận sự xuất hiện của nhiều cá thể có hình dáng, đặc điểm sinh học tương đồng giống cò nhạn (cò ốc) loài chim thuộc họ Hạc, nằm trong Sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ.

Trước diễn biến này, chính quyền địa phương yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền. Người dân được vận động không săn bắt, buôn bán, tiêu thụ chim hoang dã; không sử dụng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

UBND xã nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như săn bắt, bẫy, vận chuyển, kinh doanh chim hoang dã trái phép. Đồng thời, địa phương huy động hệ thống chính trị cơ sở tham gia bảo vệ rừng ngập mặn và đa dạng sinh học.

Ngoài cò nhạn mới xuất hiện, Cồn Chim là nơi trú ngụ của đàn cò trắng lên đến hàng nghìn con (Ảnh: Doãn Công).

Khu sinh thái Cồn Chim nằm trong vùng đầm Thị Nại rộng hơn 5.000ha, một trong những vùng đất ngập nước có đa dạng sinh học cao, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn chim di cư và sinh kế người dân của hàng chục người dân ven đầm.

Như Dân trí đã thông tin, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều cá thể chim lạ xuất hiện tại khu sinh thái Cồn Chim và nghi là cò nhạn quý hiếm.

Qua quan sát, bước đầu cơ quan chức năng xác định cá thể có hình dáng và đặc điểm hình thái tương đồng với cò nhạn (cò ốc), loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.