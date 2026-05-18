Loài chim quý xuất hiện ở Cồn Chim có sải cánh hơn 1m, mỏ hở đặc trưng

Ngày 18/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài chim di cư, trong đó cò ốc (cò nhạn, tên khoa học Anastomus oscitans) tại khu vực Cồn Chim - đầm Thị Nại.

Cò nhạn thuộc Danh lục đỏ của Tổ chức Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, được xếp ở cấp độ ít nguy cấp (Least Concern - LC).

Cò nhạn với sải cánh hơn 1m cùng mỏ hở đặc trưng hiếm gặp (Ảnh: Doãn Công).

Đây là loài chim di cư theo mùa, thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 tại các vùng đất ngập nước nội địa và bãi bồi ven sông để kiếm ăn, trú ngụ. Loài này đóng vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái đất ngập nước.

Thời gian qua, cò nhạn cũng được ghi nhận xuất hiện ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, như Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện...

Theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, cò nhạn có khối lượng trung bình 1-1,5kg, chiều cao 50-90cm, sải cánh hơn 1m. Đặc trưng bởi mỏ màu xám dài, nhọn, có khe hở giữa hai hàm không khép kín hoàn toàn giúp thích nghi với việc bắt và ăn các loài động vật thân mềm như ốc, cua, ếch nhái.

Bộ lông của cò nhạn thay đổi theo mùa. Cò trưởng thành thường có lông trắng, cánh đen bóng, đuôi ánh lục hoặc tím, vào mùa đông phần lưng chuyển sang màu xám nhạt. Cò non có đầu, cổ và ngực màu nâu xám. Chân cò thay đổi từ hồng, vàng nhạt đến nâu nhạt tùy độ tuổi và giai đoạn sinh trưởng.

Ngoài đàn cò nhạn quý hiếm, Cồn Chim còn có nhiều loài chim di cư về trú ngụ, đặc biệt là cò trắng (Ảnh: Doãn Công).

Để tăng cường công tác bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; trong đó nghiêm cấm các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hay tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

Cơ quan này cũng yêu cầu lực lượng kiểm lâm và công an được yêu cầu tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời ngăn chặn các hoạt động săn bắt chim trái phép, xóa bỏ các điểm mua bán chim tự phát và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ đa dạng sinh học.

Như Dân trí đã thông tin, tại khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông) xuất hiện cò nhạn. Theo ngành chức năng, sự xuất hiện của loài chim này tại Cồn Chim không phải là mới, song số lượng tăng đáng kể trong năm nay.

Việc cò nhạn xuất hiện tại khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại, chính quyền địa phương cũng phát động đợt cao điểm tuyên truyền, tăng cường bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn và các loài chim hoang dã di cư.

Đầm Thị Nại hiện có diện tích hơn 5.000ha mặt nước, là một trong những đầm nước mặn lớn của tỉnh Gia Lai, gắn liền với cuộc sống sinh kế của hàng chục vạn dân cư ven đầm thuộc các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông.

Riêng khu phục hồi sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480ha, sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng với nhiều loài chim nước và nguồn lợi thủy sản phong phú.