Ngày 13/5, Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Indo - Myanmar, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc tiếp nhận lô rùa quý hiếm hồi hương từ Hàn Quốc theo tinh thần Công ước CITES.

Cơ quan chức năng của Việt Nam và Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc tổ chức tiếp nhận lô rùa quý hiếm hồi hương từ Hàn Quốc về Việt Nam tại sân bay Nội Bài (Ảnh: VQG Cúc Phương cung cấp).

Lô động vật hồi hương gồm 28 cá thể rùa quý hiếm thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam, gồm: Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), rùa sa nhân (Cuora mouhotii), rùa đất Spengler (Geoemyda spengleri).

Đây đều là những loài có giá trị bảo tồn đặc biệt quan trọng, hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng ngoài tự nhiên do mất sinh cảnh, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Quá trình vận chuyển, kiểm dịch và tiếp nhận lô rùa được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của CITES và quy trình thú y quốc tế nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, sức khỏe và phúc lợi động vật.

Một trong những cá thể rùa quý hiếm được hồi hương từ Hàn Quốc về Việt Nam (Ảnh: VQG Cúc Phương).

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch bắt buộc, các cá thể rùa sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng bảo tồn lâu dài tại các cơ sở chuyên môn của Vườn quốc gia Cúc Phương. Những cá thể đủ điều kiện sẽ được xem xét phục vụ công tác nhân nuôi bảo tồn, giáo dục bảo tồn và hướng tới khả năng tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ, việc tiếp nhận và hồi hương các loài rùa quý hiếm lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt bảo tồn đối với Việt Nam mà còn thể hiện hiệu quả thiết thực của hợp tác quốc tế trong công tác bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp.

"Với vai trò là đơn vị tiên phong trong công tác bảo tồn thiên nhiên, cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động cứu hộ, chăm sóc, bảo tồn và tái hoang dã các loài nguy cấp, quý hiếm; đồng thời lan tỏa nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học cho các thế hệ tương lai", ông chính chia sẻ.