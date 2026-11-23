Khoảng 5h50 ngày 23/11, tại nút giao Hàng Mã - Hàng Lược - Chả Cá, thuộc địa phận phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi 4 chỗ biển số 29H-947.xx và ô tô limousine loại 16 chỗ biển số 29E-544.xx.

Chiếc xe limousine bị lật nghiêng sau cú va chạm giao thông trên phố cổ Hà Nội (Ảnh: Vũ Hà Châu).

Vào thời gian trên, xe taxi di chuyển theo hướng Hàng Mã đi Hàng Lược thì va chạm với ô tô limousine di chuyển theo hướng Hàng Lược đi Chả Cá. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe limousine có 2 khách nữ.

Vụ tai nạn khiến ô tô limousine bị lật nghiêng, nằm chắn vỉa hè và một phần lòng đường phố Hàng Mã (đoạn trước số nhà 33 Hàng Mã). Xe taxi bị hư hỏng nặng phần đầu. Hai nữ hành khách và hai tài xế may mắn không bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 2 khách nữ (Ảnh: Vũ Hà Châu).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc đã khiến giao thông khu vực nêu trên bị ùn ứ trong giờ cao điểm buổi sáng.