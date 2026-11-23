Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết, liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc đã trúng gói thầu TV-02 về tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và lập hồ sơ mời thầu thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Giá trúng thầu hơn 10.240 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng.

Liên danh trúng thầu gồm 8 doanh nghiệp đến từ 3 quốc gia, trong đó SYSTRA (Pháp) là thành viên đứng đầu.

Ba doanh nghiệp Hàn Quốc gồm Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR).

Bốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia liên danh gồm Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, sau khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư và liên danh trúng thầu sẽ tiến hành đàm phán. Kết quả đàm phán là cơ sở để các bên ký kết hợp đồng triển khai gói thầu.

Đây được đánh giá là gói thầu tư vấn quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, công trình có quy mô và yêu cầu kỹ thuật chưa từng có tại Việt Nam.

Gói thầu TV-02 có giá dự toán hơn 10.782 tỷ đồng, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường quốc tế, không qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức đơn giá cố định đối với phần khảo sát và trọn gói đối với công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 67 tỷ USD (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn phải xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi có độ tin cậy cao về kỹ thuật và kinh tế, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư dự án.

Đồng thời, liên danh có trách nhiệm hoàn thiện thiết kế kỹ thuật tổng thể và hồ sơ mời thầu, phục vụ công tác chuẩn bị triển khai các gói thầu xây lắp trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả dự án còn là cơ sở đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài Nhà nước.

Trong đó, dự án có thể xem xét sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công tư (PPP), nếu đáp ứng các điều kiện về hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn.

Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống đường sắt và hạ tầng liên quan; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu có độ chính xác, tin cậy cao; phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và tuân thủ quy định của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

Với quy mô và tính chất kỹ thuật đặc biệt của dự án, yêu cầu đặt ra đối với gói thầu TV-02 không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi mà còn phải xây dựng nền tảng kỹ thuật, công nghệ và phương án tổ chức thực hiện đủ độ tin cậy cho quá trình triển khai.

Đây cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng, tạo cơ sở cho việc phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam trong tương lai. Trước đó, tháng 5/2026, Bộ Xây dựng đã tổ chức chương trình khảo sát thị trường và thu thập phản hồi (Roadshow), giới thiệu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.