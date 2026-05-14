Lên danh sách các hộ được tặng 1 triệu đồng dịp 50 năm TPHCM mang tên Bác

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 14/5, Sở Nội vụ thành phố đã gửi tới thông tin liên quan tới lĩnh vực an sinh xã hội dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác (2/7/1976-2/7/2026).

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, trong dịp này, thành phố hỗ trợ tặng quà nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác với mức 1 triệu đồng/hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Sở Nội vụ TPHCM cho biết, đơn vị đang rà soát, tổng hợp số lượng đối tượng, hộ gia đình, người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Danh sách trên được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Sau khi có danh sách cụ thể tại từng phường, xã, đặc khu, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND TPHCM xem xét, quyết định chi quà tặng nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Ngoài ra, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị tập trung vào 5 nhóm sự kiện gồm: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; các công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các công trình an sinh xã hội; các công trình “vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”; các công trình tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khơi dậy khát vọng “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Thành phố sẽ khởi công đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trọng điểm. Trong đó, thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học; khởi công 100 dự án giáo dục (dự kiến tăng thêm 1.514 phòng học).

TPHCM cũng khởi công hàng loạt công trình lớn khác gồm: đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - Sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên; cụm cảng biển quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ; cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.