Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Chủ tịch nước. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ hai được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Bắt đầu quy trình bầu người đứng đầu Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách. Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Hồng Phong).

Sau quá trình kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Khi nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, chủ nhiệm các ủy ban và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội. Quốc hội cũng thông qua nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.