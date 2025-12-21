Lễ hội đua ghe náo loạn vì vận động viên đánh nhau bằng mái chèo

Ngày 21/12, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế, xác nhận có sự cố xảy ra tại giải đua ghe truyền thống do địa phương này tổ chức.

Ban tổ chức đã nhắc nhở, xử lý các vận động viên, đình chỉ thi đấu 2 đội đua vì có hành vi đánh nhau trong lúc tranh tài.

Người dân đứng cổ vũ hoảng loạn bỏ chạy khi các vận động viên dùng mái chèo đánh nhau (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, giải đua ghe truyền thống nêu trên nằm trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao xã Quảng Điền lần thứ nhất. Sự kiện diễn ra vào sáng cùng ngày trên sông Bồ, thu hút đông đảo người dân địa phương đến theo dõi, cổ vũ.

Cơ quan chức năng xã Quảng Điền đã triển khai lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại giải đua ghe này.

Tuy nhiên trong quá trình thi đấu, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Theo hình ảnh được người dân ghi lại, tại một lượt đua, mâu thuẫn bất ngờ phát sinh giữa các vận động viên của hai đội tham gia tranh giải. Không giữ được bình tĩnh, một số người đã sử dụng mái chèo để làm hung khí, liên tục đánh và ném về phía đối thủ.

Vụ việc khiến khu vực bờ sông có nhiều người đứng cổ vũ trở nên hỗn loạn, phá vỡ không khí thể thao và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự chung của giải đấu.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại giải đã can thiệp, tách các đội đua có xung đột để vãn hồi trật tự.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Điền cho biết, sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, các vận động viên đã nhận thức được hành vi thiếu chuẩn mực của mình.

Theo ban tổ chức, đây là sự việc đáng tiếc phát sinh trong quá trình thi đấu. Nhìn tổng thể, hoạt động tại giải đua ghe lần này diễn ra sôi nổi, bảo đảm an toàn.