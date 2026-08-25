Lễ đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Singapore

Sáng 25/8, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng, kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công Chan Chun Sing đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với thành viên đoàn Singapore (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN).

Phó Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Chun Sing nồng nhiệt chào đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn. Hai nhà lãnh đạo cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ Việt Nam - Singapore luôn là một điểm sáng, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trên nền tảng tin cậy chính trị, sự chia sẻ tầm nhìn chiến lược và những lợi ích chung, quan hệ hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ, từ việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 đến nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025; hợp tác Việt Nam - Singapore đã không ngừng được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước đang trở thành những đối tác tiên phong trong các lĩnh vực mới như kết nối năng lượng sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và tài chính xanh.

Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing chủ trì Lễ đón chính thức Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN).

Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất chính là bước triển khai sớm, cụ thể và khẩn trương các thỏa thuận giữa hai Đảng, theo đó chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Singapore, củng cố nền tảng chính trị vững chắc, thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore đi vào chiều sâu, tạo đột phá trong hợp tác khoa học - công nghệ, đào tạo cán bộ cấp chiến lược, huy động nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Sau lễ đón chính thức, hai bên tiến hành chương trình Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng, kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing đồng chủ trì phiên Đối thoại.