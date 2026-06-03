Lật xe tải chở phân bón ở Lâm Đồng, một người tử vong

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, rạng sáng nay đơn vị đã giải cứu thành công một tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Định Trang Thượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h15 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 60C-739.xx do ông Nguyễn Minh Trí điều khiển, chở phân bón lưu thông trên tuyến ĐT725 theo hướng từ xã Định Trang Thượng đi xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Khi đến Km67+900, phương tiện bất ngờ bị lật. Trên xe lúc này còn có ông Sầm Văn Hướng (SN 1982, trú thành phố Đồng Nai), là chủ xe kiêm phụ xe. Vụ tai nạn khiến ông Hướng bị văng khỏi xe và tử vong tại chỗ.

Tài xế Nguyễn Minh Trí bị mắc kẹt trong cabin biến dạng, không thể tự thoát ra ngoài. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 18 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng) đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Sau hơn 2 giờ tiếp cận và cắt phá cabin, lực lượng cứu hộ đã đưa được tài xế ra ngoài vào khoảng 4h30 trong tình trạng còn sống và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.