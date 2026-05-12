Lãnh đạo xã giải thích văn bản tạm dừng karaoke gia đình để học sinh ôn thi

Thông tin một xã ở Vĩnh Long đề nghị tạm dừng karaoke gia đình để học sinh tập trung ôn thi sau khi được đăng trên Dân trí đã nhận một số ý kiến trái chiều.

Trong khi có người cho rằng đây là hành động nhân văn, hợp lý, không ít độc giả cũng đặt câu hỏi về tính pháp lý của văn bản này, đặc biệt khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ việc cấm và xử phạt hành vi gây ồn ào ở mọi khung giờ.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Mỏ Cày cho biết, văn bản trên mang tính chất khuyến cáo, nhắc nhở người dân hạn chế sử dụng thiết bị âm thanh quá lớn trong thời điểm học sinh ôn thi. Vị lãnh đạo này cũng khẳng định, nếu người dân vi phạm về tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác, vẫn sẽ bị xử phạt theo quy định trong Nghị định 282.

Lãnh đạo Công an xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long) cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng khi nhận được phản ánh về tiếng ồn do hát hò, sử dụng loa kéo chỉ đến nhắc nhở, chưa có trường hợp nào bị xử phạt.

Lý giải về điều này, Công an xã Mỹ Thuận viện dẫn, quy định tại Điều 9 Nghị định 282 nêu rõ "không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung".

Vị này cũng lý giải, hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác ở nơi công cộng gây tiếng ồn thì không cần đo đạc và áp dụng xử phạt ở mọi khung giờ.

Còn đối với trường hợp nhà dân cách xa nhau ở quê mà hát karaoke hay phát loa công suất lớn, việc xử phạt vẫn cần phải đo tiếng ồn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hiện tại, công an cấp xã chưa được trang bị máy đo tiếng ồn, do đó, việc xử phạt gặp nhiều khó khăn.

Luật sư Bùi Văn Đại, Đoàn luật sư TP Cần Thơ nhận định, văn bản của UBND xã Mỏ Cày là một văn bản hành chính mang tính chất vận động, tuyên truyền, không phải là văn bản quy phạm pháp luật có tính cưỡng chế bắt buộc. Người dân và cơ sở kinh doanh thực hiện trên tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cộng đồng.

Luật sư Đại cũng nhấn mạnh, trường hợp người dân, cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung theo Điều 9 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP hoặc vi phạm các quy định về tiếng ồn theo Điều 22 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, việc xử phạt vi phạm hành chính vẫn phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan.