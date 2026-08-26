Lãnh đạo TPHCM viếng các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 26/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tại Nghĩa trang TPHCM (Ảnh: Hoàng Phong).

Lễ viếng có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM và Nghĩa trang TPHCM, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các vị lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu TPHCM chụp ảnh lưu niệm dưới Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Phong).

Tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn), đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.