Lãnh đạo TPHCM thúc tiến độ sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh vừa có chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình tài chính - ngân sách, các dự án đầu tư trên địa bàn và nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Lãnh đạo TPHCM ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động tham mưu công tác điều hành tài chính - ngân sách, cơ bản bảo đảm kế hoạch đề ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật trong thu ngân sách Nhà nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tháo gỡ các dự án tồn đọng.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của TPHCM ước đạt 10,2%, chưa đạt mục tiêu chung của thành phố là từ 15% trở lên trong tháng 4. Nguồn thu từ đất đai còn chậm, trong khi việc xây dựng kế hoạch tăng trưởng tại một số đơn vị vẫn mang tính hình thức, chưa lượng hóa cụ thể các chỉ tiêu.

Khu vực Bến Bạch Đằng ở trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026. Địa phương phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025 và tăng tối thiểu 20% so với dự toán Trung ương giao năm 2026.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Sở tham mưu UBND thành phố trong công tác quản lý, điều hành chi ngân sách theo hướng đảm bảo cơ cấu chi ngân sách hợp lý, ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, phấn đấu giữ tỷ trọng chi thường xuyên dưới 50% tổng chi ngân sách.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2025. Đơn vị cần báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan và hệ quả pháp lý.

Sở Tài chính cũng chủ động thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp Nhà nước theo đúng chỉ đạo. Các công việc trên cần trình UBND TPHCM chậm nhất vào ngày 15/5.

Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư; việc triển khai dự án, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc về thủ tục trong quá trình thực hiện và công tác hỗ trợ. Trên cơ sở đó, sở cần báo cáo, tham mưu phương án xử lý, thu hồi đối với dự án đã được giao đất nhưng không triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026. Các bên liên quan chủ động, tích cực phối hợp rà soát vướng mắc về quy hoạch của các dự án, đề xuất phương án tháo gỡ gửi về Sở Quy hoạch - Kiến trúc.