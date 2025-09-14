Lãnh đạo tỉnh viếng 3 nạn nhân vụ thảm án ở Đắk Lắk

Sáng 13/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã đến viếng 3 nạn nhân tử vong trong vụ án mạng nghiêm trọng tại phường Thành Nhất.

Ông Văn đại diện cho lãnh đạo tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ hai từ phải qua) thăm viếng nạn nhân trong vụ thảm án (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tang lễ được người thân và chính quyền địa phương phường Thành Nhất phối hợp tổ chức.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Trong đó, 10 triệu đồng hỗ trợ cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai của nạn nhân) đang điều trị ở bệnh viện, 5 triệu đồng thăm viếng và 35 triệu đồng giao cho chính quyền địa phương chăm sóc bé gái 3 tuổi là con chung của nạn nhân và bị can Nguyễn Nam Đại Thuận.

Ông Nguyễn Thiên Văn đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên cháu P. và yêu cầu phía bệnh viện quan tâm, chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân sớm bình phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên nạn nhân sống sót trong vụ án (Ảnh: Uy Nguyễn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cấp uỷ, chính quyền phường Thành Nhất cùng gia đình quan tâm, giúp đỡ 2 cháu nhỏ trong chặng đường tương lai phía trước.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận về tội Giết người, Cướp tài sản.

Thuận được xác định là người đã sát hại vợ "hờ" là chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.) vào rạng sáng 13/9. Thuận cũng đâm cháu P. bị thương, nạn nhân may mắn sống sót do trèo qua hàng xóm cầu cứu.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường, cướp xe máy, tài sản của người đi đường và mặc áo chống nắng cải trang để tẩu thoát.

Thuận còn mang theo thuốc ngủ dự định sẽ tự tử, tuy nhiên bị can đã nhanh chóng bị cơ quan công an bắt giữ sau khoảng 7 giờ gây án.