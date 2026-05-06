Lãnh đạo Tây Ninh thúc tiến độ nhiều dự án giao thông

Chiều 6/5, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khảo sát các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kiểm tra tiến độ và xử lý kịp thời khó khăn.

Tại dự án đường Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua Tây Ninh), dự án thành phần 7 đạt khoảng 92,93% giá trị xây lắp. Công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất, hạ tầng kỹ thuật đã di dời xong. Nhiều gói thầu chính vượt mốc 94%, bước vào giai đoạn hoàn thiện, phấn đấu thông xe phần cao tốc năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm kiểm tra tại dự án Vành đai 3 (Ảnh: M.H.).

Đối với dự án đường ĐT830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến đường ĐT830), giải phóng mặt bằng đạt 97,49% với 856/878 trường hợp nhận bồi thường, tổng kinh phí hơn 1.568 tỷ đồng. Còn 22 hộ chưa bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất giá bồi thường và bố trí tái định cư; việc khu tái định cư chưa hoàn thiện ảnh hưởng tiến độ xử lý dứt điểm.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT830C đã chi trả bồi thường cho 884/918 hộ (đạt 96,29%), còn 34 trường hợp chưa đồng thuận. Tiến độ các gói thầu còn thấp, từ 1,87% đến 7,87%.

Qua kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thi công, chủ đầu tư, đồng thời chỉ rõ “điểm nghẽn” chủ yếu nằm ở giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu tăng tốc, bám sát kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Cầu An Thạnh thuộc dự án đường ĐT830E đang được thi công dang dở (Ảnh: An Huy).

Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Lâm làm việc tại xã Bến Lức liên quan dự án khu dân cư biệt thự nhà vườn. Địa phương đã phê duyệt 3 đợt bồi thường cho 319 trường hợp, tổng kinh phí 827,29 tỷ đồng, nhưng mới chi trả cho 124 hộ; còn 195 hộ chưa nhận tiền với số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương phối hợp với chủ đầu tư tăng cường vận động, đối thoại với người dân, đẩy nhanh chi trả bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời hoàn thiện điều kiện tái định cư, hạ tầng đấu nối, bảo đảm quyền lợi người dân và tiến độ dự án.