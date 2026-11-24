Sáng 24/11, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 241 năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân cùng du khách tham gia hội thi kéo co tại Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân, du khách.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Di tích An Sơn Miếu và các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ hội đã rộn ràng bước chân người dân, du khách. Sắc cờ hội, cờ phướn cùng không khí náo nức tạo nên bức tranh sinh động, đậm nét văn hóa truyền thống của vùng đất Côn Đảo.

Ngay sau lễ khai mạc, 241 người dân địa phương, đại biểu và du khách đã tham gia hội thi kéo co tập thể. Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân cùng các đại biểu và du khách quốc tế hào hứng tham gia hoạt động này, tạo nên không khí giao lưu vui tươi, sôi nổi.

Con số 241 người tham gia mang ý nghĩa tượng trưng cho lần tổ chức thứ 241 của lễ hội. Những tiếng reo hò cổ vũ, nhịp kéo đồng lòng cùng nụ cười của người tham gia đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng và giao lưu văn hóa giữa người dân với du khách.

Đông đảo du khách quốc tế cùng tham gia các hoạt động tại Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến hết 26/11, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian. Người dân, du khách có thể tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, quà lưu niệm Côn Đảo, quầy thư pháp; tham gia hội thi làm bánh dân gian, cắm hoa, giao lưu đờn ca tài tử và các chương trình nghệ thuật.

Đặc biệt, hội thi Rung chuông vàng dành cho học sinh với chủ đề tìm hiểu về cuộc đời Bà Phi Yến và giá trị lễ hội được tổ chức nhằm đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Bên cạnh phần hội, các nghi lễ truyền thống gồm rước linh vị Hoàng tử Hội An từ An Sơn Miếu đến Miếu Cậu tại khu vực Cỏ Ống và ngược lại, lễ cúng Tiên thường, lễ Mộc dục (lễ tắm Bà) cũng được tổ chức theo phong tục địa phương.

Lễ chính giỗ Bà Phi Yến sẽ diễn ra lúc 10h ngày 26/11 tại Di tích An Sơn Miếu, với các nghi thức tế lễ truyền thống.