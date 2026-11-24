Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ kỷ niệm.

Tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu những bước chuyển tư duy lớn, đó là “chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”; “chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số”; “chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo”.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự sự kiện.

Năm 2026 đánh dấu mốc son lịch sử, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), thời điểm chứng kiến bước chuyển mình mang tính chiến lược trong việc hoàn thiện đường lối, chủ trương và chính sách phát triển văn hóa Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tới dự sự kiện.

Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tới dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm trong khuôn viên Nhà hát Hồ Gươm.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ân cần hỏi thăm các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ngày 24/11/1946 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày 24/11/1946, cách đây đúng 80 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và xác định sứ mệnh của văn hóa: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Một dân tộc vừa giành độc lập, còn vô vàn khó khăn, nhưng văn hóa đã được đặt ở vị trí dẫn đường.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa càng có thêm “dư địa” mới khi ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Ngày 24/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16, lấy ngày 24/11 hàng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quán triệt yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục thắp sáng và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh trường tồn cho sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững.