Mới đây Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới dành cho cán bộ nữ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ và đoàn viên công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, với chủ đề "Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội".

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Tiến Duy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh bình đẳng giới là một trong những nền tảng quan trọng của phát triển bền vững.

Theo ông Duy, khi phụ nữ và nam giới có cơ hội ngang nhau trong tiếp cận việc làm, đào tạo nghề, nguồn vốn, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mọi nguồn lực xã hội sẽ được phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, việc xây dựng môi trường lao động an toàn, không có sự phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực trên cơ sở giới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: UBND Lạng Sơn).

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện bình đẳng giới; từng bước xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử trong lao động, sản xuất và kinh doanh.

Tại chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong lao động, sản xuất và vai trò của phụ nữ đối với tăng trưởng kinh tế.

Bà Hương cho biết, tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý cấp cao tại Việt Nam tiếp tục tăng. Tại Lạng Sơn, các hoạt động hỗ trợ sinh kế, tiếp cận nguồn vốn và mở rộng mạng lưới cộng đồng dành cho phụ nữ ngày càng được quan tâm.

Đến năm 2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đạt 2.184 tỷ đồng, giúp 4.117 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh duy trì 639 tổ truyền thông cộng đồng và 131 địa chỉ tin cậy nhằm hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ.

Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại chương trình (Ảnh: UBND Lạng Sơn).

Tuy nhiên, phụ nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản trong lao động, sản xuất và đời sống. Điều này đòi hỏi sự chung tay của các cấp, ngành, tổ chức và toàn xã hội trong việc xóa bỏ định kiến giới, phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, đánh giá thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai.

Phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều người chủ động khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ông Trịnh Tiến Duy, Giám đốc Sở Nội vụ Lạng Sơn (Ảnh: UBND Lạng Sơn).

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bà Nhàn đề nghị các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác định bình đẳng giới là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số và những người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu bảo đảm cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong tuyển dụng, đào tạo, bố trí việc làm và thăng tiến.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc an toàn, thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin về quấy rối, bạo lực trên cơ sở giới và có biện pháp hỗ trợ người bị bạo lực.

Các cấp hội phụ nữ và tổ chức công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ; vận động nam giới chia sẻ trách nhiệm gia đình, góp phần xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống và làm việc bình đẳng, văn minh.