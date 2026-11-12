Chiều 11/11, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công và các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe, xem xét và thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết cùng báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Các lãnh đạo HĐND tỉnh Lạng Sơn đồng chủ tọa kỳ họp (Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn).

Các nội dung được đưa ra xem xét gồm: Bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và vốn vay lại nước ngoài năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 của tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2027 và điều chỉnh danh mục các dự án phải thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trước đó.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua cả 4 nghị quyết.

Sau khi thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh nhất trí biểu quyết thông qua 4 nghị quyết về các nội dung (Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu đề nghị UBND tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua.

Trong đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ngay sau kỳ họp, bảo đảm phân bổ hợp lý nguồn vốn tăng thu giữa các địa bàn.

Các chủ đầu tư được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân số vốn được bổ sung trong năm 2026.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với những dự án cần điều chỉnh quy mô.

Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp (Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn).

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên nguồn lực cho các dự án xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn và các công trình thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến các dự án phải thu hồi đất, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình triển khai, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Việc thu hồi đất phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội và thuận lợi cho quá trình thực hiện các dự án.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết; kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.