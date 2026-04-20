Lần đầu tổ chức hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc

Tại cuộc họp báo sáng 20/4, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra trong ngày 27-28/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.

Hội nghị dự kiến quy tụ 300 đại biểu, bao gồm các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, cùng đại diện các địa phương và bà con ngư dân.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, gồm phiên toàn thể, bốn tiểu ban chuyên môn và khu triển lãm công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại họp báo (Ảnh: Tùng Đinh).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thông tin, hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hàng năm 4-5% của ngành và định hướng xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 phục vụ phát triển thủy sản bền vững, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Đây cũng là dịp để các thành tựu nghiên cứu, thiết bị, công nghệ ngành thủy sản thực sự đi vào đời sống sản xuất, trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

Thông tin thêm, ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phản ánh một trong những mục tiêu xuyên suốt của hội nghị là tăng cường kết nối giữa “ba nhà”: Nhà quản lý - nhà khoa học - doanh nghiệp, cùng sự tham gia của các địa phương, nhằm hình thành hệ sinh thái liên kết bền vững, giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng giá trị cho toàn chuỗi thủy sản.

Ông Ninh nói ngành thủy sản đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, đến 2030 sản lượng ước đạt 9,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 14-16 tỷ USD và phát triển nuôi biển thành ngành công nghiệp quy mô lớn.

Tầm nhìn đến năm 2045, ngành thủy sản kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa nước ta trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới.

Ngư dân khai thác cá ngừ đại dương (Ảnh: Doãn Công).

Phó Tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Đảm chia sẻ thêm, khu triển lãm với 200 gian hàng trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng tại hội nghị. Nơi đây không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian kết nối, nơi các ý tưởng được kiểm chứng trong thực tiễn sản xuất và giá trị được khẳng định bằng hiệu quả kinh tế.

Bốn tiểu ban chuyên môn sẽ tập trung thảo luận các vấn đề then chốt, lấy động lực chính vào ngành tôm và cá tra. Các tiểu ban về ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển ngành sẽ tìm các giải pháp giảm khai thác không bền vững cũng như nâng cao giá trị sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm quốc tế…

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thông báo, Triển lãm VinaFis Expo 2026 diễn ra vào ngày 28-30/4. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Hà Lan cùng lãnh đạo các hiệp hội thủy sản khu vực như Hiệp hội Nghề cá Trung Quốc (CFA), Hiệp hội Phát triển Nuôi trồng Thủy sản Malaysia (MADA), Hội Thủy sản Indonesia (IAS).

Tại triển lãm, nhiều doanh nghiệp, nhà thu mua thủy sản lớn từ Trung Quốc, Philippines, Malaysia cũng sẽ góp mặt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng sự kiện góp phần hình thành hệ sinh thái hợp tác thủy sản bền vững và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào chuỗi giá trị toàn cầu.