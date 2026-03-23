Lần đầu tổ chức hội nghị khoa học công nghệ chăn nuôi, thú y cấp quốc gia

Thông tin được ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đưa ra tại cuộc họp báo chiều 23/3 về Hội nghị khoa học, công nghệ chăn nuôi và thú y toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 27-28/3 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội nghị quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y nhằm tổng kết toàn diện kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ giai đoạn 2021-2025, đồng thời định hướng phát triển ngành giai đoạn 2026-2030, theo ông Long.

Dự kiến, hội nghị quy tụ khoảng 750 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức quốc tế.

Các phiên thảo luận sẽ tập trung đề xuất giải pháp về giống, công nghệ, quản lý dịch bệnh, an toàn thực phẩm và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Ông Long nhấn mạnh hội nghị cũng là dịp quan trọng nhằm báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân về những thành tựu nổi bật của ngành chăn nuôi, thú y trong suốt 80 năm qua.

Chia sẻ thêm với báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, quy mô đàn vật nuôi của Việt Nam hiện nay khá lớn: Đàn lợn khoảng 31 triệu con, gia cầm trên 500 triệu con, đàn trâu 2 triệu con, bò hơn 6 triệu và đàn dê cừu khoảng 2,8 triệu con.

Ngành chăn nuôi bảo đảm nhu cầu thực phẩm cho khoảng 100 triệu dân, khoảng 20 triệu lượt khách du lịch mỗi năm và đang tạo dư địa cho phát triển trong thời gian tới.

10 năm qua, lĩnh vực chăn nuôi có tốc độ tăng giá trị gia tăng cao, ổn định nhất trong nông nghiệp, khoảng 4,5-6,5%/năm.

Ông Tiến nói trong lĩnh vực vaccine, Việt Nam ghi dấu ấn khi trở thành một trong những quốc gia tiên phong nghiên cứu, sản xuất thành công vaccine phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Những kết quả đó khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ trong nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và thúc đẩy ngành chăn nuôi, thú y phát triển hiện đại, bền vững.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh ngành chăn nuôi, thú y phải liên tục cập nhật, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hệ thống chuồng trại, siết chặt quy trình an toàn sinh học gắn với chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ.

Ông Tiến yêu cầu cơ quan quản lý nắm vững trình độ công nghệ trong toàn chuỗi, từ con giống, thức ăn chăn nuôi, thú y phòng bệnh đến giết mổ, chế biến nhằm định hướng điều hành sát thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành trong bối cảnh mới.