Lần đầu tiên đường sắt chở hàng từ Trung Quốc nối thẳng đến Đồng Nai

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), chuyến tàu liên vận chở container đầu tiên đang trên hành trình từ tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) đến thành phố Đồng Nai.

Chuyến tàu do Sở Thương mại tỉnh Thanh Hải phối hợp với ngành đường sắt Việt Nam tổ chức. Theo VNR, đây là kết quả hợp tác từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 4.

Tàu chở gần 1.000 tấn nhựa PVC, khởi hành ngày 27/5 từ ga Song Trại (Thanh Hải, Trung Quốc). Ngày 2/6, tàu đến Hà Nội và đang tiếp tục hành trình đến ga cuối Trảng Bom.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc hành trình đến ga Trảng Bom, TP Đồng Nai (Ảnh: VNR).

Tuyến tàu hỏa chở container này có ưu điểm lớn là tiết kiệm thời gian. Hành trình từ Thanh Hải đến Đồng Nai được rút xuống còn khoảng 7 ngày (gồm cả thời gian làm thủ tục hải quan), thay vì mất 12-15 ngày như trước đây.

Theo quy trình, đoàn tàu qua cặp cửa khẩu đường sắt ga Bằng Tường (Quảng Tây) - ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) và đến ga Yên Viên làm thủ tục hải quan. Sau đó, toàn bộ hàng hóa được chuyển sang toa xe của VNR, đi tiếp từ ga Đông Anh đến ga Trảng Bom.

Chuyến tàu đi qua quãng đường gần 4.000km. Trong đó, chặng qua lãnh thổ Trung Quốc dài 2.178km với thời gian khoảng 4 ngày và chặng qua lãnh thổ Việt Nam hơn 1.700km với thời gian 3 ngày.

"Nhờ chủ trương đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa, các chuyến tàu xuất phát từ Thanh Hải, Nam Ninh và Tô Châu (Trung Quốc) có thể đi thẳng đến Đồng Nai", ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và thương mại đường sắt, cho biết.

Tuy nhiên, chuyến tàu hiện mới chỉ chở hàng một chiều từ Thanh Hải đến Đồng Nai. VNR đang nỗ lực phát triển mạng lưới vận chuyển hai chiều. Ngoài việc nhận hàng từ Trung Quốc sang, đơn vị xây dựng chương trình đưa hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc để tránh tình trạng toa xe chạy rỗng.