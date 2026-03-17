Làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến hai em nhỏ tử vong

Ngày 17/3, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông H.T.T. trú tại ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày khiến 2 người tử vong.

Vụ cháy xảy ra lúc 5h45 ngày 16/3 đã thiêu rụi căn nhà mái tôn, vách tường cùng nhiều tài sản bên trong. Hậu quả làm em H.G.P. (SN 2011) và H.G.P. (SN 2014) trong gia đình tử vong.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: CTV).

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đã chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống sau biến cố đau lòng.

Công an tỉnh được giao phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân.

UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.