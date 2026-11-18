Ngày 18/11, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cầu Văn Thánh (nối phường Bình Thuận và phường Tiến Thành) đã hoàn tất.

Toàn bộ 39 hồ sơ với diện tích 1,66ha đã được chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Hộ dân cuối cùng ở đầu cầu phía phường Bình Thuận cũng đã tháo dỡ nhà cửa, tạo mặt bằng thông thoáng để kết nối công trình với đường Nguyễn Văn Linh.

Dự án cầu Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 225,2 tỷ đồng, chiều dài gần 180m, rộng 19m, khởi công từ cuối năm 2022. Do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, công trình đã phải hai lần điều chỉnh tiến độ. Theo mốc gia hạn lần thứ hai được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận, dự án phải hoàn thành toàn bộ vào ngày 31/12.

Cầu Văn Thánh còn hơn 33% khối lượng, hạn chót đã cận kề (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Dù nút thắt mặt bằng đã được tháo gỡ, tiến độ thi công công trình vẫn là thách thức lớn. Ghi nhận đến ngày 17/11, tổng khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 66,5% giá trị hợp đồng.

Ở phần cầu chính, nhà thầu đã hoàn thành 2/2 mố cầu, 5/5 trụ cầu và đúc đủ 114 dầm. Tuy nhiên, đến nay mới có 60 dầm được lao lắp, bê tông bản mặt cầu hoàn thành 3/6 nhịp.

Đáng chú ý, phần đường dẫn hai đầu cầu dài 295,4m vẫn còn khối lượng công việc rất lớn. Nhà thầu mới đúc được 441/762 tấm panel tường chắn có cốt; lượng cát vận chuyển về công trường chưa đến 2.000m3, trong khi nhu cầu đắp nền đường lên tới khoảng 19.000m3.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận, tiến độ thi công của liên danh nhà thầu vẫn chậm so với cam kết. Một trong những nguyên nhân chính là giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu và chi phí vận chuyển cát đắp từ dự án đường tỉnh 719B tăng cao so với dự toán ban đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức thi công.

Về nguồn vốn, tính đến giữa tháng 11, dự án đã giải ngân hơn 7,4/8 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, đạt tỷ lệ 92,55%.

Trước áp lực lớn về thời gian, chủ đầu tư đã yêu cầu liên danh nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" tại các vị trí đã có mặt bằng sạch nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Trước đó, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án trọng điểm, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê bình tình trạng thi công cầm chừng tại công trình này, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, kể cả ngày cuối tuần. Các trường hợp tiếp tục chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm. Phía liên danh nhà thầu cũng đã cam kết chịu phạt nếu không hoàn thành dự án đúng thời hạn 31/12.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Văn Thánh sẽ tạo kết nối thông suốt giữa khu dân cư Văn Thánh với các trục giao thông hướng biển, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực Phan Thiết.