Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ngày 26/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt tại địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Văn Minh).

Ông Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động, chỉ định ông Hoàng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia.

Ông Phan Nhật Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Trịnh Ngọc Duệ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến UBND tỉnh Lâm Đồng để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động, bổ nhiệm đến các cán bộ địa phương (Ảnh: Văn Minh).

Ông Lê Nguyên Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm; ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Gia giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đến UBND tỉnh Lâm Đồng để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm gửi lời chúc mừng đến các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Đồng thời, ông đề nghị các cán bộ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.