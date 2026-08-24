Lâm Đồng có 280 cơ sở nhà, đất bỏ trống sau sáp nhập

Ngày 24/8, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra số 470/KL-TTCP ngày 20/7/2026 (kết luận số 470) về thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, có diện tích hơn 24.000km2, dân số 3,9 triệu người. Tỉnh này có 124 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó gồm 20 phường, 103 xã và đặc khu Phú Quý.

Một trụ sở UBND xã đóng cửa im ỉm sau sáp nhập (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông báo kết luận thanh tra, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát cơ sở nhà, đất tiếp nhận từ cơ quan, đơn vị quản lý cũ để lập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý.

Trong đó, tỉnh này giao cho các đơn vị, tổ chức, đơn vị hành chính cấp xã quản lý, xử lý hoặc thu hồi, giao Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng quản lý, khai thác theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu về tài sản công đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp theo quy định.

Trong tổng số 13.176 cơ sở nhà được kiểm kê có 77 cơ sở chưa ghi sổ kế toán với diện tích hơn 141.000m2; 355 cơ sở nhà chưa xác định giá trị với diện tích hơn 70.000m2; 157 cơ sở nhà không sử dụng với diện tích hơn 68.000m2; 113 cơ sở nhà hư hỏng với diện tích hơn 16.000m2.

Trong tổng số 4.732 cơ sở đất được kiểm kê có 57 cơ sở chưa ghi sổ kế toán với diện tích hơn 457.000m2; 106 cơ sở đất không sử dụng với diện tích hơn 526.000m2; 1 cơ sở đất bị hoang hóa với diện tích 318m2.

Trụ sở một đơn vị đóng tại Phan Thiết bỏ không (Ảnh: Châu Tỉnh).

Theo phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Quản lý nhà Lâm Đồng tiếp nhận 63 cơ sở; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 150 cơ sở. Tuy nhiên, nhiều cơ sở chưa được hoàn tất thủ tục bàn giao do vướng hồ sơ pháp lý, một số cơ sở chưa xác định được giá trị quyền sử dụng đất…

Theo thông báo kết luận thanh tra số 470, Lâm Đồng có 280 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 641.000m2 bỏ trống, không sử dụng là vi phạm quy định. Trong đó, bỏ trống, không sử dụng trên 12 tháng là 115 cơ sở với tổng diện tích đất hơn 268.000m2; bỏ trống, không sử dụng dưới 12 tháng là 165 cơ sở với tổng diện tích đất hơn 373.000m2.

Ngoài ra, 6 cơ sở tạm giao sử dụng là không đúng hình thức xử lý khi sắp xếp cơ sở nhà, đất theo quy định. Hàng chục cơ sở nhà, đất chưa được địa phương thực hiện đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình quản lý, kê khai.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Thực hiện dứt điểm các phương án xử lý đã phê duyệt, đặc biệt các cơ sở đang bỏ trống, không sử dụng. Ưu tiên bố trí, điều chuyển tài sản đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức. Đồng thời kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở nhà, đất đã có phương án, kế hoạch xử lý, khai thác nhưng chậm đưa vào sử dụng, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực nhà nước.