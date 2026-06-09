Lái xe tải vượt gác chắn đường sắt, tài xế bị phạt 41,5 triệu đồng

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Quảng Ngãi) cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã mời tài xế N.V.T. (trú tại thành phố Đà Nẵng) làm việc, liên quan hành vi điều khiển ô tô vượt qua đường sắt khi gác chắn đã hạ.

Tài xế T. bị xử phạt lỗi điều khiển ô tô vượt qua đường sắt khi gác chắn đang dịch chuyển, điều khiển phương tiện làm hư hỏng gác chắn đường sắt.

Với những vi phạm này, tài xế bị phạt 41,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Nam tài xế cũng phải bồi thường thiệt hại do gác chắn cùng hệ thống điện tín hiệu hư hỏng do va chạm với ô tô.

Ô tô tải băng qua đường sắt khi gác chắn đã hạ (Ảnh cắt từ clip).

Như Dân trí phản ánh, sự việc xảy ra hồi 11h10 ngày 7/6, tại nút giao giữa đường sắt và đường dân sinh qua địa bàn thôn Thọ Bắc (xã Thọ Phong, Quảng Ngãi).

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy khi tàu hỏa sắp đi qua, hệ thống đèn báo tại điểm giao cắt chuyển sang đỏ, gác chắn tự động từ từ hạ xuống. Lúc này, ô tô tải chở vật liệu xây dựng lao đến vượt qua đường sắt, thùng xe va chạm với gác chắn. Dù vậy tài xế vẫn điều khiển xe bỏ đi, cảnh sát phải trích xuất hình ảnh từ camera để truy tìm.

Thời gian qua, tại Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ ô tô băng qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật. Gần đây nhất, tháng 4, một ô tô chở đoàn rước dâu vượt qua đường sắt khi gác chắn đã hạ. Ô tô mắc kẹt giữa đường sắt, rất may sự cố được giải quyết kịp thời nên không xảy ra va chạm.

Trước đó, hồi tháng 3, một tài xế điều khiển xe đầu kéo cũng vượt gác chắn đường sắt. Vụ việc khiến xe đầu kéo bị tàu hỏa tông đứt đôi, tài xế bị thương nặng.