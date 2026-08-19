Lái ô tô tông hỏng gác chắn đường sắt, tài xế đối diện mức phạt nặng

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn tất thủ tục xử lý tài xế N.T.Đ. (51 tuổi, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) liên quan đến vụ ô tô tông hỏng gác chắn đường sắt.

Nam tài xế điều khiển ô tô tông hỏng gác chắn đường sắt (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dân đã đăng tải clip ghi lại cảnh một ô tô dừng trước gác chắn đường sắt. Sau đó, tài xế bất ngờ tăng ga, điều khiển xe cán qua gác chắn này. Clip được chia sẻ nhanh chóng, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xác định vào khoảng 22h30 ngày 17/8, ông Đ. điều khiển ô tô lưu thông trên đường Trần Phú, đoạn qua phường Tuy Hòa (Đắk Lắk).

Khi đến khu vực đường ngang giao với đường sắt, tài xế Đ. đã điều khiển ô tô tông đè lên gác chắn làm hư hỏng thiết bị. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Đ. lái xe rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, ông Đ. có hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng gác chắn. Ngoài ra, ô tô do ông Đ. điều khiển không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

Với các vi phạm trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và đang hoàn thiện thủ tục để ra quyết định xử phạt hành chính tài xế Đ. với số tiền 23 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, nam tài xế này sẽ bị tước giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.