Kỳ 2: Nghe cán bộ kể những ngày "đi từng nhà, rà từng thửa" vận động GPMB

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là dự án nhận được sự quan tâm của người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Dự án nhằm đưa khu vực này trở thành một trục không gian sáng tạo mang đậm bản sắc Hà Nội với việc mở rộng quảng trường, các không gian xanh, nơi vui chơi giải trí...

Xác định tầm quan trọng của dự án, ngay sau ngày 1/7/2025, khi được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp với cán bộ cơ sở tại tổ dân phố Lý Thái Tổ 3, với quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đúng quy định, quy trình.

Dự án liên quan tới 43 hộ dân và 17 cơ quan tổ chức với hơn 2,1ha. Đến nay, các hộ dân và tổ chức đều đã bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương thực hiện tháo dỡ để chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.

Nhớ lại những ngày "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa" các hộ dân, ông Vũ Đức Ngọc Luyện (SN 1962, Tổ trưởng tổ dân phố Lý Thái Tổ 3), cho biết khu vực thuộc diện giải phóng mặt bằng nằm ngay gần hồ Gươm, với vị trí đắc địa, nhiều người dân sinh sống lâu đời.

Theo ông Luyện, trong số 43 hộ dân trong diện di dời, có nhiều nhà đã trải qua nhiều thế hệ, ngôi nhà với họ không chỉ là nơi ăn, chốn ở mà còn mang giá trị tinh thần. Ban đầu, một số hộ dân rất băn khoăn về các phương án bồi thường nên chưa sẵn sàng di dời.

Sau khi cùng các lực lượng nhận nhiệm vụ, ông Luyện xác định đây là công việc rất khó nhưng phải làm nhanh và làm thành công. Từ việc nắm bắt thực trạng và tình hình tư tưởng đó của người dân, ông Luyện xác định để người dân đồng thuận với chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động rất quan trọng.

Một mặt, ông Luyện cùng cán bộ phường gặp gỡ từng hộ dân chia sẻ tâm tư, khó khăn, đề xuất của người dân khi phải di dời khỏi nơi ở đã gắn bó nhiều đời để bắt đầu cuộc sống tại nơi ở mới. Mặt khác, ông kiên trì thuyết phục người dân hy sinh lợi ích nhỏ vì lợi ích lớn, bởi đây là dự án ý nghĩa, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Với những chủ hộ ở xa đang cho thuê nhà, ông phối hợp với bộ phận chức năng hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn thủ tục, quy trình để nhận lại mặt bằng. Với hộ gia đình có nhiều thành phần, nhận thức về pháp luật khác nhau, còn có nhiều tranh cãi gay gắt, thậm chí nhiều người dân còn nói những câu rất "rát tai" khi ông đi vận động giải phóng mặt bằng... ông Luyện dùng nhiều biện pháp nhằm tư vấn, vận động gia đình đồng thuận, cử người đại diện nhận đền bù, bồi thường tái định cư.

"Nhiều hộ dân không đồng tình vì có nhiều băn khoăn khi di dời, tại chỗ người dân đang buôn bán kiếm sống, người dân băn khoăn liệu sang nơi ở mới có còn được như bây giờ hay không… Có những trường hợp rất căng thẳng, chúng tôi đã dùng nhiều cách để gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe các nguyện vọng của người dân để tổng hợp báo cáo lên chính quyền và dần dần người dân thấu hiểu, chia sẻ và đồng ý bàn giao mặt bằng", ông Luyện nói.

Nói về những cái khó trong vấn đề giải phóng mặt bằng, bà Lê Thanh Hương, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàn Kiếm, cho biết công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực phía Đông hồ Gươm không đơn thuần là việc thu hồi đất hay di dời các hộ dân, mà là quá trình tác động đến một không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và kinh tế của Thủ đô.

"Đây là khu vực được xem là "vùng lõi của vùng lõi" di sản hồ Gươm, nơi tập trung mật độ dân cư, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch rất cao", bà Hương nói.

Theo bà Hương, khó khăn đầu tiên là giá trị đất đai và tài sản trên đất đặc biệt lớn. Đây là một trong những khu vực có giá trị thương mại cao nhất của Hà Nội, vì vậy việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải bảo đảm hài hòa giữa quy định của pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.

"Mỗi trường hợp đều có những đặc thù riêng, đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo", Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Khó khăn thứ hai là yếu tố lịch sử và pháp lý. Bà Hương cho biết nhiều hộ dân ở khu vực này đã sinh sống ổn định qua nhiều thế hệ, hồ sơ nhà đất hình thành từ nhiều thời kỳ khác nhau, có trường hợp phát sinh cơi nới, chuyển nhượng, thừa kế hoặc đồng sở hữu phức tạp. Việc xác minh nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng và quyền lợi liên quan đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan chuyên môn.

Một khó khăn khác là yếu tố tâm lý và tình cảm. Theo bà Hương, đối với nhiều hộ dân, nơi đây không chỉ là chỗ ở mà còn là nơi gắn bó với ký ức gia đình, sinh kế và bản sắc của khu vực Hoàn Kiếm. Việc chuyển đến nơi ở mới đồng nghĩa với thay đổi môi trường sống, phương thức kinh doanh và các mối quan hệ xã hội đã hình thành trong nhiều năm. Vì vậy, công tác vận động, tuyên truyền và tạo sự đồng thuận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

"Dự án được triển khai trong thời gian ngắn với yêu cầu tiến độ rất cao, trong khi khối lượng công việc lớn và liên quan đến nhiều tổ chức, hộ gia đình. Đây là áp lực không nhỏ đối với các lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện dự án", bà Hương chia sẻ.

Để tạo được sự đồng thuận cao, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàn Kiếm cho biết các cơ quan chức năng đã xác định công tác dân vận phải đi trước một bước và được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt.

Điểm nổi bật nhất theo bà Hương là phương châm "đến từng nhà, gặp từng người, giải quyết từng việc".

"Thay vì tuyên truyền theo cách chung chung, các tổ công tác trực tiếp gặp gỡ từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp các băn khoăn và rà soát những khó khăn cụ thể của từng trường hợp. Qua đó, các phương án hỗ trợ được nghiên cứu theo hướng sát thực tế và bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân", bà Hương nói.

Song song với đó là việc công khai, minh bạch toàn bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bà Hương khẳng định mọi thông tin đều được niêm yết, đối thoại và giải thích rõ ràng, giúp người dân hiểu đầy đủ về quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình.

"Chính sự minh bạch này đã góp phần tạo dựng niềm tin và hạn chế các kiến nghị, khiếu nại phát sinh", Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàn Kiếm nói.

Một điểm đáng ghi nhận nữa theo bà Hương là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các sở, ngành thành phố, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc đến các tổ chức đoàn thể. Nhiều cán bộ đã làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ để tiếp xúc, đối thoại và tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1959, người dân có nhà ở khu vực phía Đông hồ Gươm) cho biết khi nhận được thông báo về chủ trương thu hồi đất để làm khu vực công cộng, bản thân ông có những băn khoăn nhất định nhưng được sự tư vấn, vận động của chính quyền địa phương, ông là một trong những hộ đầu tiên đồng ý bàn giao mặt bằng để làm dự án.

"Mỗi mảnh đất đều là những mảnh ký ức, những câu chuyện riêng. Tôi bốc thăm được lô đất tái định cư ở xã Đông Anh, đến nay đã nhận được sổ đỏ mảnh đất", ông Hải chia sẻ.

Ông Trần Văn Tranh (SN 1956) trước đây ở tại số 24 Lý Thái Tổ là một trong số các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án đã đón cái Tết đầu tiên tại căn hộ tái định cư hơn 70m2 tại Chung cư CT15A, Khu tái định cư phường Việt Hưng, Hà Nội.

Ban đầu, khi nhà trong diện phải di dời, ông Tranh cũng có nhiều băn khoăn, lo lắng. Tuy nhiên, qua sự tuyên truyền, vận động của tổ trưởng tổ dân phố Vũ Đức Ngọc Luyện và chính quyền địa phương, ông Tranh cũng là một trong những hộ đầu tiên di dời để bàn giao mặt bằng.

Bà Lê Thanh Hương cho biết trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Những tấm gương như ông Hải, ông Tranh… đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy tiến độ chung của dự án.

Theo bà Hương, đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia dự án, động lực lớn nhất chính là ý thức trách nhiệm và niềm tự hào khi được góp phần thực hiện một công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với thủ đô và đất nước.

Hồ Gươm không chỉ là một danh thắng nổi tiếng mà còn là biểu tượng văn hóa, lịch sử và tinh thần của Hà Nội. Việc hình thành không gian quảng trường và công viên phía Đông hồ Gươm sẽ tạo thêm không gian công cộng chất lượng cao cho người dân, góp phần phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị và đáp ứng kỳ vọng của đông đảo nhân dân.

Bà Hương cho biết trong quá trình thực hiện, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP Hà Nội, sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành cùng sự đồng thuận của người dân là nguồn động viên rất lớn đối với đội ngũ cán bộ.

"Mỗi trường hợp được tháo gỡ, mỗi hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng đều mang lại thêm niềm tin và động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ", Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàn Kiếm chia sẻ.

Theo bà Hương, dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Gươm là minh chứng cho sự kết hợp giữa quyết tâm chính trị cao, phương pháp tổ chức khoa học và sức mạnh đồng thuận của nhân dân. Chính điều đó đã giúp đội ngũ cán bộ vượt qua áp lực về thời gian, khối lượng công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tạo dựng một không gian công cộng xứng tầm tại trung tâm lịch sử của thủ đô.

Nội dung: Nguyễn Hải, Bạch Huy Thanh

Thiết kế: Tuấn Huy

05/06/2026 - 05:36