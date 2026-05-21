Kiến nghị chấn chỉnh 2 chủ tịch xã, phường ở Cà Mau

Ngày 21/5, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại UBND phường Hòa Thành và UBND xã Đầm Đơi.

Theo kết luận thanh tra, với vai trò là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường Hòa Thanh và UBND xã Đầm Đơi đã để xảy ra một số hạn chế, sai sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cụ thể, tại UBND phường Hòa Thành, cơ quan thanh tra chỉ rõ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phường thực hiện chưa đúng quy định về việc cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia và sắp xếp, lưu trữ hồ sơ xử lý.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phường Hòa Thành không có báo cáo riêng để báo cáo HĐND tại kỳ họp thường lệ cuối năm; không thực hiện một số báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh. Một số bản kê khai cũng không ghi rõ phương thức kê khai theo quy định; thực hiện công khai dự toán ngân sách chậm.

Cũng theo cơ quan thanh tra, phường không công khai đối với việc huy động đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai; quy chế chi tiêu nội bộ xây dựng vượt mức tiền thuê phòng nghỉ; không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; không tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về tiêu cực.

Tại UBND xã Đầm Dơi, theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xã phân công cán bộ không chuyên trách (không phải công chức) làm nhiệm vụ tiếp công dân là chưa đúng quy định.

Xã thanh toán chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tiếp công dân 50.000 đồng/ngày là chưa đúng; lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo theo quy định; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu chưa đúng mẫu.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xã công khai tài chính, ngân sách chưa đầy đủ; chưa thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán của cơ quan.

Thanh tra xác định xã thanh toán một số hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục; việc hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản chưa đảm bảo; chưa thực hiện bầu lại Ban thanh tra nhân dân để thực hiện giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Với những hạn chế, sai sót đã chỉ ra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị cơ quan thẩm quyền chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND phường Hòa Thành và UBND xã Đầm Dơi, với vai trò là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung.

Thanh tra cũng kiến nghị lãnh đạo UBND 2 xã, phường chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các Chánh văn phòng HĐND, UBND và một số cá nhân liên quan.