Ngày 21/11, UBND phường Tân An, TP Cần Thơ, vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm nghiêm trọng tại hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn là quán Quậy Central và quán Zô Dứt Cạn.

Các vi phạm bao gồm trật tự xây dựng, môi trường, an toàn thực phẩm và lao động, cho thấy sự thiếu chấp hành pháp luật của các cơ sở này.

Quán Zô Dứt Cạn bị người dân trên địa bàn phản ánh gây tiếng ồn (Ảnh: Hồng Nhung).

Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, đoàn kiểm tra đã tiến hành rà soát hồ sơ pháp lý và kiểm tra thực tế vào ngày 20/11, qua đó ghi nhận hàng loạt vi phạm.

Loạt vi phạm nghiêm trọng bị phanh phui

Về trật tự xây dựng, cả quán Quậy Central và quán Zô Dứt Cạn đều đã bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó nhưng vẫn chưa chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả. Đây là hành vi cố tình vi phạm, thách thức pháp luật.

Trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm, chủ hai cơ sở này không xuất trình được hồ sơ chứng minh việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc cho nhân viên. Đại diện hai quán đã ký cam kết bổ sung hồ sơ từ ngày 23/11 đến hết ngày 26/11.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Tân An kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn (Ảnh: Hồng Nhung).

Đặc biệt, quán Zô Dứt Cạn còn vi phạm nghiêm trọng về môi trường và an toàn thực phẩm. Cơ sở này chưa cung cấp được hồ sơ đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Tại khu vực bếp, đoàn kiểm tra ghi nhận tình trạng thức ăn sống và chín để lẫn lộn, cùng với việc phát hiện 2 hũ gia vị đã hết hạn sử dụng nhưng chưa khui. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao về ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Khu bếp quán Zô Dứt Cạn (Ảnh: Hồng Nhung).

Trước các vi phạm trên, đoàn kiểm tra đã kiến nghị tiếp tục theo dõi, đôn đốc hai cơ sở bổ sung đầy đủ hồ sơ BHXH, BHYT đúng thời hạn cam kết. Quán Zô Dứt Cạn được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng ký môi trường. Nếu quá thời hạn, các cơ sở không cung cấp được hồ sơ hoặc tiếp tục vi phạm, đoàn sẽ lập biên bản và tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Các bộ phận chuyên môn cũng sẽ rà soát lại toàn bộ hồ sơ xử phạt xây dựng trước đây để tổ chức đôn đốc hoặc tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế (nếu đủ điều kiện), buộc chủ các cơ sở khắc phục hậu quả.

Tổng kiểm tra đến Tết Nguyên đán, kiên quyết xử lý vi phạm

Ông Nguyễn Thái Bảo cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, phường Tân An sẽ tập trung quyết liệt kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh. Đoàn liên ngành, với sự hỗ trợ của các sở, ngành và lực lượng chuyên môn của phường, sẽ kiểm tra toàn diện các hoạt động kinh doanh ăn uống kèm rượu bia tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn thực phẩm.

Cả quán Quậy Central và quán Zô Dứt Cạn đều có hành vi vi phạm quy định pháp luật về xây dựng (đã bị cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó) (Ảnh: Hồng Nhung).

Nội dung kiểm tra bao gồm: công trình xây dựng; an toàn phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; hoạt động thuê mướn lao động, hợp đồng lao động, khám sức khỏe, bảo hiểm xã hội; các vấn đề về nước thải, môi trường.

Ông Bảo nhấn mạnh: "Việc tăng cường kiểm tra cao điểm từ đây đến Tết Nguyên đán nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân, cũng như đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Sau đợt cao điểm này, phường sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm cho mỗi đợt kiểm tra và tiếp tục duy trì trong các năm tiếp theo."

Phó Chủ tịch UBND phường Tân An khẳng định quyết tâm tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, đúng pháp luật. Địa phương sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đời sống, sức khỏe cộng đồng dân cư; đặc biệt là những hoạt động kinh doanh trái phép hoặc đã bị nhắc nhở nhưng cố tình không chấp hành.