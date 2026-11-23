Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 (thay thế cho luật năm 2012 hiện hành).

Điểm mới đáng chú ý, Luật đã bổ sung “truyền thông chính sách” để thể chế hóa kịp thời chủ trương đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách được yêu cầu tại Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thể hiện rõ sự cần thiết, vị trí, vai trò của công tác truyền thông chính sách trong bối cảnh mới, phù hợp với yêu cầu bảo đảm gắn kết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần của Kết luận số 80-KL/TW.

Luật mới bổ sung chính sách ưu tiên, khuyến khích thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách (Ảnh: IT).

Truyền thông chính sách quy định trong Luật mới được tiếp cận ở phạm vi rộng, là phương thức mang tính giải pháp, bổ trợ gắn liền với quá trình xây dựng và thi hành pháp luật. Nhiệm vụ này không chỉ phục vụ nâng cao chất lượng của công tác xây dựng pháp luật mà còn tạo tiền đề cần thiết cho việc triển khai và nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật (PBGLPL).

Để khắc phục việc chưa phân rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong PBGLPL theo quy định của Luật năm 2012, khoản 1 Điều 2 của Luật mới ban hành quy định rõ quyền của công dân trong tiếp cận pháp luật, thụ hưởng, tham gia hoạt động PBGLPL, truyền thông chính sách.

Cùng với đó, Luật mới cũng bổ sung quy định về nghĩa vụ của công dân trong tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; có trách nhiệm chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.

Luật nhấn mạnh tới xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật để trở thành giá trị cốt lõi và nền tảng của đời sống xã hội; quan tâm tới công tác giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cá nhân khác trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặc biệt, Luật bổ sung chính sách ưu tiên, khuyến khích thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong PBGDPL, truyền thông chính sách; có chính sách phát triển nguồn nhân lực số, bồi dưỡng kỹ năng số cho người làm công tác này.

Đáng chú ý, Luật trao quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyết định chính sách khuyến khích phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4, ngoài các chính sách do Chính phủ quy định, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền quyết định chính sách khác để khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác PBGDPL tại địa phương.

Quy định này đã tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương chủ động ban hành chính sách thu hút nguồn lực xã hội cho công tác này trên địa bàn, góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước trước nhu cầu tiếp cận pháp luật ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, PBGDPL phải xuất phát từ nhu cầu của đối tượng, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm là nguyên tắc xuyên suốt trong toàn bộ luật.

Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 tiếp tục kế thừa, quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời bổ sung nội dung về xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội để thể hiện đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, phù hợp với yêu cầu, mục tiêu về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong bối cảnh mới.

Trong thời gian từ nay đến ngày luật có hiệu lực thi hành, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và tập trung triển khai một số nhiệm vụ, nội dung trọng tâm. Trong đó phải bám sát quy định của Luật và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.

Song song với đó, Bộ Tư pháp đề nghị rà soát các văn bản pháp luật do Bộ, cơ quan, địa phương đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phù hợp với quy định của Luật mới.