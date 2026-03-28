Khuyến khích nhà đầu tư San Francisco đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gặp Thị trưởng Thành phố San Francisco Daniel Lurie (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN).

Tiếp sau New York, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 26/3 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bắt đầu chương trình công tác tại thành phố San Francisco.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có cuộc làm việc với Thị trưởng thành phố San Francisco, nhóm chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực tài chính và các cuộc tiếp lãnh đạo Công ty Protiviti, Quỹ Outlander Capital và Công ty Martin Davis.

Tại cuộc gặp Thị trưởng thành phố San Francisco Daniel Lurie, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp sau chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hoa Kỳ vào tháng Hai vừa qua, trong đó có hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco, nhất là trong các trụ cột hợp tác về kinh tế, thương mại, tài chính, khoa học công nghệ.

Chia sẻ mục đích chuyến công tác lần này nhằm thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và giới thiệu, kêu gọi các định chế tài chính, tập đoàn và quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thông tin: Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiều quyết sách chiến lược mang tính đột phá, khẳng định tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10%, trong đó VIFC là bước triển khai đột phá về thể chế, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, là kênh huy động và dẫn vốn hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn Thị trưởng thành phố San Francisco tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ việc xây dựng VIFC trong thời gian tới, khuyến khích, thúc đẩy các nhà đầu tư, doanh nghiệp, định chế tài chính của thành phố San Francisco đầu tư vào Trung tâm.

Thị trưởng Daniel Lurie đánh giá quan hệ hợp tác địa phương giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, trong đó có quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố San Francisco-Thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định việc thành lập VIFC là một sáng kiến thiết thực.

Với tiềm năng phát triển của thành phố San Francisco, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, Thị trưởng khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hợp tác giữa thành phố San Francisco và các địa phương của Việt Nam, trong đó có hỗ trợ quảng bá, kết nối đầu tư vào VIFC.

Tại cuộc làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn đến từ các lĩnh vực khác nhau, trong đó có nhiều chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thông tin tổng quan về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, các định hướng phát triển thời gian tới, nhất là Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao và bày tỏ trân trọng mong muốn các chuyên gia trở về quê hương, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trong không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn, các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược hiện nay, Việt Nam có cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn của đầu tư quốc tế và dịch chuyển chuỗi cung ứng; theo đó, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế là hướng đi đúng và rất tiềm năng.

Để thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế tham gia VIFC, các chuyên gia đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng như: xây dựng hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch, ổn định và nhất quán; bảo đảm an toàn hệ thống, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng chính sách mở cửa cho nhân tài quốc tế; phát triển hạ tầng logistics thuận lợi trên cả đường biển, hàng không và đường bộ, phát triển hạ tầng số hỗ trợ cho thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số.

Các chuyên gia cũng kiến nghị cần phát huy mạng lưới người Việt toàn cầu để kết nối các chuyên gia chất lượng cao trên thế giới.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến đóng góp xác đáng và có giá trị tham khảo cao của các chuyên gia, nhấn mạnh thông điệp các khuôn khổ pháp lý của VIFC được xây dựng theo phương châm minh bạch, công khai, dễ đoán định, phù hợp pháp luật quốc tế, bảo vệ nhà đầu tư và không ngừng hoàn thiện theo hướng tốt hơn.

Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia tiếp tục duy trì kết nối và tham gia thực chất vào quá trình vận hành, phát triển VIFC trong thời gian tới.

Trình bày với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Tim Hird, Phó Chủ tịch Công ty Protiviti (trực thuộc Tập đoàn Robert Half) giới thiệu thế mạnh của Protiviti trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, quản trị rủi ro, tuân thủ cũng như cung cấp giải pháp về nhân sự.

Thành lập năm 1948, Protiviti hoạt động tại hơn 20 quốc gia, tập trung tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với doanh thu lên tới hơn 2 tỷ USD.

Lãnh đạo Protiviti bày tỏ quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị quan trọng trong triển khai trung tâm tài chính quốc tế, nhất là phát triển chiến lược nhân lực dài hạn và bảo đảm sự cân bằng giữa tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và kiểm soát rủi ro.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với ông Les Ware, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Quỹ Outlander Capital (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN).

Cùng có mối quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam, ông Les Ware, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Quỹ Outlander Capital, đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới cũng như chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.

Ông Les Ware cho biết Quỹ Outlander Capital nhấn mạnh một số vấn đề cốt lõi ảnh hưởng tới quyết định tham gia trung tâm tài chính của nhà đầu tư, đó là môi trường đầu tư minh bạch, có thể dự đoán; bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và vốn đầu tư (bảo đảm quyền rút vốn và bảo vệ tài sản); khả năng linh hoạt của dòng vốn; cơ chế giải quyết tranh chấp; chính sách thị thực dài hạn; khả năng thi hành phán quyết.

Trong lĩnh vực tư vấn luật, Công ty Martin Davis có gần 40 năm kinh nghiệm trong thị trường vốn quốc tế, xuất phát từ Phố Wall (New York). Công ty chuyên tư vấn pháp lý về mã hóa tài sản là các dự án hạ tầng lớn như đường sắt, năng lượng tái tạo và tín chỉ carbon.

Ông David Otto, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Martin Davis đánh giá Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số, có tài sản thực lớn nên rất có tiềm năng phát triển lĩnh vực tài sản mã hóa.

Tuy nhiên, ông David Otto cũng lưu ý để áp dụng cấu trúc tài chính mới này cần kết hợp 3 yếu tố tài sản thực, công nghệ số và khung pháp lý phù hợp, đồng thời đưa ra một số đề xuất trong phát triển tài sản mã hóa tại trung tâm tài chính quốc tế gồm khung pháp lý bảo đảm quản trị được rủi ro và minh bạch thông tin, tự do dịch chuyển vốn, xây dựng hạ tầng thị trường (hệ thống cung cấp thông tin dự án và sàn giao dịch nội địa), thiết kế lại mô hình “hộp cát” (sandbox) phù hợp hơn.

Nhóm tư vấn của công ty bày tỏ sẵn sàng thảo luận thêm để hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số.

Đánh giá cao các ý kiến của nhóm chuyên gia, các doanh nghiệp và quỹ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã giải đáp một số quan tâm và khẳng định quan điểm bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư vào VIFC; mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể về các dự án hợp tác tại trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.