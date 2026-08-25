Khu tổ hợp đa chức năng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC ở Phú Quốc dần về đích

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, một công trình trọng điểm thuộc Tổ hợp đa chức năng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đang được gấp rút hoàn thiện tại Phú Quốc. Sau sự kiện, công trình này sẽ trở thành hạ tầng MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm) chiến lược, sẵn sàng tổ chức các hội nghị quốc tế, triển lãm và sự kiện quy mô lớn.

Với tổng diện tích sàn lên tới 153.130,08m2 (bao gồm cả tầng hầm) và chiều cao 39,25m, tòa nhà tích hợp 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Diện tích bao phủ mái đạt khoảng 52.000m2, khẳng định quy mô của một trong những trung tâm hội nghị hàng đầu khu vực.

Được thiết kế bởi tập đoàn kiến trúc danh tiếng của Mỹ, khối công trình mang hình khối mềm mại, tựa như những con sóng vỗ bờ. Ngôn ngữ kiến trúc khoáng đạt không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên biển đảo Phú Quốc mà còn gợi nhớ đến hình ảnh thân thuộc trong đời sống cư dân làng chài địa phương.

Toàn bộ hệ mái của Trung tâm Hội nghị sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép với 13 nhịp chính. Thiết kế đột phá cho phép vượt nhịp không cột lên tới 81m, tạo nên một không gian vô cùng choáng ngợp và tối ưu hóa diện tích sử dụng.

Khu vực sảnh chính được thiết kế trần cao vút cùng các mảng kính lớn đón ánh sáng tự nhiên. Nội thất tối giản chi tiết trang trí, ưu tiên gam màu trung tính thoáng đãng nhằm mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế cho các nguyên thủ và đại biểu quốc tế.

Công nhân và kỹ sư đang miệt mài thi công phần lắp kính ở mặt ngoài Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Bao quanh tòa nhà là hàng hiên rộng 10m, dài hơn 300m. Không gian này không chỉ tạo bước đệm chuyển tiếp kiến trúc mượt mà, phân luồng khách hiệu quả mà còn giúp giảm tác động gay gắt của thời tiết nhiệt đới.

Điểm nhấn đắt giá nhất của công trình là đại phòng trung tâm triển lãm rộng khoảng 11.050m2, sức chứa lên tới 10.000 người. Với quy mô này, không gian đã chính thức vượt qua Caesars Forum ở Las Vegas (Mỹ, khoảng 10.219m2) để trở thành phòng không cột lớn nhất thế giới.

Công trình được quy hoạch tối ưu theo từng tầng công năng: tầng 1 dành cho khu hậu cần và chuỗi nhà hàng phục vụ hàng nghìn thực khách; tầng 2 gồm khoảng 30 phòng họp đa năng với vách ngăn linh hoạt; tầng 3 là không gian trọng tâm rộng 3.000m2 dành cho các phiên họp APEC chính thức của nguyên thủ, có thể linh hoạt chuyển đổi thành phòng yến tiệc cấp nhà nước.

Trên công trường, kỹ sư và công nhân đang nỗ lực thi công xuyên ngày đêm, quyết tâm đưa các hạng mục về đích đúng tiến độ đề ra.

Bà Nguyễn Kim Sáu, một công nhân thi công, chia sẻ: "Được góp sức vào một công trình trọng điểm quốc gia hướng tới APEC 2027 là niềm tự hào lớn với tôi. Ý nghĩa hơn cả là dự án này còn góp phần làm thay đổi diện mạo, giúp quê hương đảo Ngọc ngày càng đẹp, hiện đại hơn".

Ông Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng bộ phận xây dựng dự án, cho biết để khắc phục những khó khăn về vận chuyển vật tư, nhân lực và thời tiết mưa kéo dài, Ban quản lý đã áp dụng chiến thuật linh hoạt: xoay xở làm hạng mục trong nhà khi mưa lớn, căng bạt bám trụ ngoài trời khi cần thiết, đồng thời duy trì họp điều phối hàng ngày và phân chia mặt bằng khoa học để hàng nghìn nhân sự thuộc hàng chục nhà thầu thi công song song hiệu quả.

Dự án còn tích hợp Trung tâm Báo chí quốc tế dự kiến phục vụ 3.000-4.000 phóng viên trong và ngoài nước. Nơi đây sẽ được trang bị hệ thống hạ tầng truyền thông, internet và thiết bị công nghệ chuẩn quốc tế để truyền tải thông tin sự kiện ra toàn cầu.

Dự án đang ghi nhận tiến độ thần tốc. Theo đại diện chỉ huy tại công trường, riêng phần bê tông cốt thép đạt khoảng 98%, kết cấu thép chính hoàn thành hơn 95%. Các lực lượng đang tập trung thi công mặt ngoài, xây tô bên trong và lắp đặt hệ thống cơ điện MEP. Công trình đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào quý IV năm nay và xong toàn bộ nội thất vào cuối quý I/2027.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC kết nối trực tiếp với chuỗi hạ tầng giao thông, khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại hiện đại của đảo Ngọc như sân bay quốc tế Phú Quốc mở rộng, tuyến ĐT975, đường sắt đô thị LRT và các quần thể nghỉ dưỡng cao cấp, sẵn sàng cho sự kiện tầm vóc toàn cầu.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC trên bản đồ.