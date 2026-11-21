Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, trong đó có quy định về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình, hoạt động kinh doanh du lịch.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ chế cho phép một số loại hình vui chơi, giải trí hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, đồng thời áp dụng thủ tục hành chính rút gọn đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật và sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam sáng 21/11 (Ảnh: Quốc hội).

Thí điểm hoạt động xuyên đêm tại một số khu giải trí

Theo nghị quyết, các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội và khu giải trí phức hợp quy mô lớn được thử nghiệm có kiểm soát việc hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Cơ chế này nhằm tạo điều kiện triển khai các mô hình, hoạt động kinh doanh du lịch, song không đồng nghĩa tất cả cơ sở vui chơi, giải trí đều được phép hoạt động xuyên đêm.

Việc thử nghiệm phải thực hiện theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng, trình HĐND cùng cấp quyết định.

Đối với khu giải trí phức hợp quy mô lớn và hoạt động 24/7 tại khu vực có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ, đề án phải được Thủ tướng chấp thuận trước khi HĐND cấp tỉnh quyết định.

Đề án thử nghiệm phải xác định rõ phạm vi, địa bàn, loại hình, khung thời gian hoạt động, tiêu chí đánh giá và phương án kiểm soát rủi ro. Đồng thời, phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn cho khách du lịch, bảo vệ môi trường cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư.

Nghị quyết cũng yêu cầu quy định cơ chế tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi phát sinh rủi ro.

Đáng chú ý, cơ chế hoạt động 24/7 không áp dụng đối với hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng và đặt cược.

Thời hạn thử nghiệm tối đa là 3 năm, đồng thời không được vượt quá thời gian có hiệu lực của nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức đánh giá định kỳ hằng năm, kịp thời điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi phát sinh rủi ro, nguy cơ nghiêm trọng về quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Khi kết thúc thời hạn thử nghiệm, địa phương phải báo cáo kết quả để Chính phủ tổng hợp, đề xuất điều chỉnh hoặc chấm dứt chính sách.

Rút gọn thủ tục cấp phép cho sự kiện nghệ thuật quy mô lớn

Cùng với cơ chế hoạt động 24/7, nghị quyết cho phép thử nghiệm áp dụng thủ tục hành chính rút gọn, cấp phép một lần đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện quốc tế quy mô lớn được tổ chức định kỳ hoặc có hoạt động kéo dài.

Theo đó, việc cấp phép một lần được thực hiện thông qua một đầu mối, một lần thẩm định.

Tuy nhiên, cơ chế này không thay thế hoặc miễn trừ các yêu cầu bắt buộc về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và bảo vệ di sản văn hóa.

Việc thử nghiệm cơ chế cấp phép cũng phải tuân thủ quy trình xây dựng, phê duyệt đề án và các yêu cầu kiểm soát rủi ro theo nghị quyết.

Tại Báo cáo số 1135/BC-CP ngày 20/11 về tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội, Chính phủ cho biết đã tiếp thu, chỉnh lý các quy định về thử nghiệm có kiểm soát theo hướng xác định rõ loại hình hoạt động, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm giám sát.

Trong đó, Chính phủ bổ sung quy định về việc đánh giá định kỳ hằng năm, cơ chế tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi phát sinh rủi ro, cũng như yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư.

Thúc đẩy các mô hình kinh doanh du lịch mới

Ngoài cơ chế hoạt động 24/7, nghị quyết còn quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới.

Các mô hình này bao gồm cung ứng dịch vụ du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển; sản phẩm du lịch kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh.

Để được hưởng chính sách ưu đãi, mô hình phải đáp ứng các điều kiện về ứng dụng khoa học, công nghệ hoặc phương thức kinh doanh tạo giá trị gia tăng cao; đồng thời đáp ứng yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ và các tiêu chí do Chính phủ quy định.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình kinh doanh du lịch mới đáp ứng điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036. Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết các nội dung về thử nghiệm có kiểm soát, đồng thời hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghị quyết.