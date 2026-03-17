Khu đô thị lấn biển Đà Nẵng với các đảo nhân tạo sẽ là biểu tượng quốc gia

Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng đang được Bộ Tư pháp thẩm định cho thấy thời hạn hoạt động của dự án lấn biển không quá 70 năm.

Khu vực Biển Đông cách Đà Nẵng khoảng 15 hải lý (23km), có thể quan sát toàn cảnh thành phố nằm phía sau lưng bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Tiến Tuấn).

Điều kiện với nhà đầu tư chiến lược; người nước ngoài được mua nhà

Nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển, theo dự thảo, phải bảo đảm khả năng huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng một trong các điều kiện: Có vốn chủ sở hữu góp vào dự án tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư 100.000-150.000 tỷ đồng; có vốn chủ sở hữu góp vào dự án tối thiểu bằng 10% tổng vốn đầu tư với dự án có quy mô vốn trên 150.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính (cơ quan soạn thảo) đề xuất nhà đầu tư chiến lược được phép chuyển nhượng nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tối đa không quá 50% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư; nếu là nhà ở riêng lẻ gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề trên một khu vực có quy mô về dân số 10.000 người thì chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu tối đa không quá 250 căn nhà.

Nhà đầu tư chiến lược được phép chuyển nhượng căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ văn phòng và diện tích sàn xây dựng trong công trình tối đa không quá 50% số lượng công trình xây dựng trong khu đô thị lấn biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Điều kiện chuyển nhượng được áp dụng theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Cá nhân nước ngoài được sở hữu công trình xây dựng thương mại, dịch vụ theo thỏa thuận trong giao dịch mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhưng không quá 70 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) và được gia hạn một lần với thời hạn không quá 70 năm nếu có nhu cầu. Thời hạn sở hữu công trình xây dựng thương mại, dịch vụ phải được ghi rõ trong sổ đỏ.

Khách du lịch là người nước ngoài được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong khu đô thị lấn biển không hạn chế về số lượng, chủng loại và tổng trị giá hải quan khi xuất cảnh.

Doanh nghiệp có trụ sở và hoạt động trong các khu chức năng thuộc phạm vi khu đô thị lấn biển Đà Nẵng được công nhận áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật hải quan khi đáp ứng đủ các điều kiện.

Từ trực thăng hướng tầm mắt quan sát toàn cảnh TP Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất cấp thẻ tạm trú 10 năm cho người nước ngoài là chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao và các thành viên gia đình làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở chính trong phạm vi khu đô thị lấn biển; người nước ngoài sở hữu bất động sản tại đây.

Người nước ngoài là chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, lao động có trình độ cao làm việc tại khu đô thị lấn biển với thời hạn dưới 12 tháng không thuộc diện phải xin giấy phép lao động…

Khu đô thị lấn biển sẽ trở thành “phòng thí nghiệm thể chế quốc gia”

Từ ngày 1/7/2025, Đà Nẵng sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, lấy tên là Đà Nẵng, có diện tích 11.859,59km2 - thành phố rộng nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương có đường bờ biển dài nhất nước với 215km.

Đà Nẵng có hai sân bay quốc tế (sân bay quốc tế Đà Nẵng tiêu chuẩn 4E và sân bay Chu Lai được định hướng quy hoạch trở thành sân bay quốc tế tiêu chuẩn 4F), Cảng biển Đà Nẵng, Cảng biển Quảng Nam, Cửa khẩu quốc tế Nam Giang...

Cơ quan soạn thảo cho rằng Đà Nẵng không xây dựng khu đô thị lấn biển vì thiếu đất, mà cần phải mở ra một không gian phát triển thể chế và biểu tượng mới, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng của giai đoạn hội nhập sâu rộng, tái cấu trúc năng lực phát triển quốc gia.

“Không gian đất liền của thành phố tuy chưa hết, nhưng đã đạt giới hạn về năng lực tạo động lực tăng trưởng mới. Các khu đô thị và khu công nghiệp hiện hữu không còn đủ điều kiện để thử nghiệm cơ chế tài chính - thương mại - đầu tư quốc tế hay hình thành trung tâm dịch vụ cao cấp. Thành phố cần một không gian phát triển độc lập, có tính quốc tế, có thể kiểm soát an toàn và kết nối toàn cầu”, Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Chùa Linh Ứng nổi bật với tượng Phật bà Quan âm ở sườn phía nam bán đảo. Phía xa là bờ biển đường Hoàng Sa, Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Việc xây dựng khu đô thị lấn biển với các đảo nhân tạo gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù sẽ trở thành bước chuyển chiến lược từ “lấn ra biển” sang “thiết kế không gian thể chế mới”.

Khu đô thị lấn biển sẽ trở thành “phòng thí nghiệm thể chế quốc gia” - nơi có ranh giới tự nhiên, dễ kiểm soát, an toàn và đủ điều kiện thí điểm cơ chế thương mại tự do, tài chính quốc tế, visa mở, hải quan điện tử, thuế linh hoạt. Bộ Tài chính nói mô hình này có thể tham chiếu Cảng Thương mại tự do Hải Nam của Trung Quốc nhưng được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với trình độ quản lý, năng lực kiểm soát và định hướng thể chế của Việt Nam.

Bộ Tài chính kỳ vọng khu đô thị lấn biển Đà Nẵng với các đảo nhân tạo sẽ là biểu tượng quốc gia giữa đại dương, tương tự Palm Jumeirah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Nếu Dubai dùng đảo nhân tạo để khẳng định bản lĩnh dân tộc và vị thế quốc tế, thì Đà Nẵng có thể dùng đảo nhân tạo để thể hiện tầm vóc Việt Nam - quốc gia dám bước ra biển, biến đại dương thành không gian phát triển, sáng tạo và hội nhập. Đây là biểu tượng về trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn ra toàn cầu của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI, theo Bộ Tài chính.

Với các đảo nhân tạo, khu đô thị lấn biển Đà Nẵng cũng được kỳ vọng tạo ra không gian đặc thù để thu hút giới tinh hoa, tài phiệt và nhà đầu tư chiến lược toàn cầu. Nhóm đối tượng này tìm kiếm môi trường riêng tư, an toàn, đẳng cấp, được quản lý chuyên nghiệp và có khả năng kết nối quốc tế nhanh chóng.

“Chỉ khu đô thị lấn biển với các đảo nhân tạo mới cho phép thiết kế đồng bộ toàn bộ cấu trúc hạ tầng đáp ứng các tiêu chí đó: hệ thống ngầm, logistics, trung tâm hội nghị quốc tế, cảng du thuyền, khu tài chính - thương mại - nghỉ dưỡng cao cấp, cùng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hoàn thiện theo chuẩn quốc tế. Đây chính là không gian hội tụ trí tuệ, vốn, công nghệ và sáng tạo - nền tảng hình thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế tri thức và quyền lực mềm quốc gia”, Bộ Tài chính cho hay.