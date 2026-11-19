Những ngày vừa qua, UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) đôn đốc đơn vị thi công cải tạo, chỉnh trang lại mặt bằng đấu giá 360 lô đất (thửa đất) tại Khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, 8h hôm nay, đơn vị sẽ công bố kết quả đấu giá khu đất này.

Khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình nằm ngay tại trung tâm phường Hoa Lư, có diện tích khoảng 20ha. Khu "đất vàng" này bị bỏ hoang suốt 17 năm qua với nhiều "uẩn khúc". Vì thế, sau nhiều lần đấu giá bất thành, số phận của khu đất không được định đoạt.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND phường Hoa Lư thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư). Ngay sau đó, UBND phường Hoa Lư đã triển khai thực hiện các thủ tục, đưa ra đấu giá khu đất nói trên.

Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, Khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình đưa ra đấu giá 360 lô đất; các lô đất có diện tích dao động từ 114-375m2; giá khởi điểm hơn 48,9 triệu đồng đến hơn 94,6 triệu đồng. Với giá khởi điểm nói trên, đại phương dự kiến thu về số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.

Khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, phường Hoa Lư, được xem là "đất vàng" ở Ninh Bình vì nằm tại phường trung tâm hành chính của tỉnh. Khu đất này nằm ở vị trí thuận lợi, phía Bắc giáp quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phía Tây giáp nhà thi đấu tỉnh, phía Đông giáp đường Bái Đính - Kim Sơn, phía Nam giáp quốc lộ 10.

Ngay bên khu "đất vàng" bị bỏ hoang gần 2 thập kỷ, hiện nay tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch xây dựng nhiều công trình công vụ. Nổi bật là trung tâm hội nghị, nhà khách của tỉnh... Mới đây, dự án khu đô thị hiện đại bậc nhất của tỉnh Ninh Bình được động thổ, khởi công gần khu đất này. Vì thế, giá trị của khu đất được kỳ vọng sau đấu giá sẽ cao hơn giá khởi điểm đã công bố.

Trước đó, khu đất bị bỏ hoang nhếch nhác, UBND thành phố Ninh Bình cũ, đã tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây xanh khắp mặt bằng để tạo cảnh quan môi trường. Sau nhiều năm các cây xanh đã xanh tốt, sau khi đấu giá thành công, số cây này sẽ bị dẹp bỏ trả lại mặt bằng cho người trúng đấu giá.

Ngày 18/11, ghi nhận của phóng viên Dân trí, mặc dù kết quả đấu giá khu đất chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, giới buôn bán bất động sản trong và ngoài tỉnh Ninh Bình đã đổ về đây để xem xét thực địa khu đất. Một văn phòng nhà đất đã đưa điểm giao dịch lưu động về đây để chuẩn bị thực hiện mua bán, trao đổi sau khi kết quả được công bố.

Trước khi được đưa ra đấu giá lại, trong lần đấu giá đầu tiên năm 2009, 112 lô đất đã được một doanh nghiệp ở Ninh Bình đấu giá trúng; 23 lô thuộc về các cá nhân.

Sau khi trúng đấu giá một lô đất, một hộ dân đã nộp đủ 3,15 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với 112 lô đất do doanh nghiệp trúng đấu giá, doanh nghiệp vẫn chưa nộp tiền trúng đấu giá. Sau đó, UBND thành phố Ninh Bình bất ngờ hủy kết quả đấu giá, rồi bỏ hoang khu "đất vàng" đến nay.