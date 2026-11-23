Ngày 23/11, UBND phường An Phú tổ chức khánh thành Công viên An Phú tạo thêm không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Lãnh đạo phường An Phú dự lễ khánh thành công viên (Ảnh: Văn Tiến).

Công viên An Phú nằm tại khu phố 1A, được khánh thành nhân dịp hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo UBND phường An Phú, công viên được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 8.312m2, tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 11,44 tỷ đồng.

Trước đây, khu đất này là vùng trũng thấp, cây cối mọc rậm rạp và chưa được khai thác hiệu quả. Sau quá trình đầu tư, nơi đây được chỉnh trang thành không gian công cộng với nhiều hạng mục như sân sinh hoạt cộng đồng, sân khấu ngoài trời, khu tập thể dục, cây xanh, chòi nghỉ, nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng và thoát nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường An Phú Phạm Phú Nam, khẳng định, giá trị của công viên không chỉ nằm ở cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà còn ở những lợi ích lâu dài đối với cộng đồng. Đây sẽ là nơi người dân gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Công an An Phú trang bị nhiều thiết bị để người dân tập thể dục (Ảnh: Văn Tiến).

Ông Phạm Phú Nam đề nghị các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, duy tu công trình, chăm sóc cây xanh, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân. Đồng thời, địa phương cần vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công, giữ gìn cảnh quan, góp phần xây dựng công viên thành không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, lành mạnh.