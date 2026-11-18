TPHCM vừa chính thức thu hồi 19,2ha đất thuộc dự án Công viên Thiên niên kỷ tại Khu Công nghệ cao TPHCM (phường Tăng Nhơn Phú), sau nhiều năm dự án này không được triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu đất rộng gần 20ha này hiện vẫn là những khoảng đất trống trải dài, chưa có bất kỳ hạng mục công viên nào được xây dựng theo quy hoạch ban đầu.

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, cỏ dại và cây bụi đã mọc um tùm trên phần lớn diện tích, biến khu đất thành một bãi đất hoang hóa ngay giữa lòng Khu Công nghệ cao TPHCM, một trong những khu vực phát triển năng động nhất thành phố.

Mặc dù có một số tuyến đường nội bộ chạy xuyên qua các khoảng đất trống, nhưng những hạng mục này chưa đủ để tạo thành một không gian công viên hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Nhiều hạng mục như đèn giao thông, biển báo đã bị hư hỏng và bị cỏ cây phủ kín, cho thấy sự thiếu vắng của công tác bảo trì và phát triển.

Cỏ mọc cao và cây bụi phát triển tự nhiên đã che phủ phần lớn mặt bằng, khiến khu đất 19,2ha vẫn trong tình trạng bỏ trống, chưa có bất kỳ công trình nào phục vụ cộng đồng được hình thành.

Dự án Công viên Thiên niên kỷ được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cho Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn thuê từ tháng 6/2017. Tuy nhiên, sau khi được giao đất, dự án đã không được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Các con đường nội khu bên trong khu đất dự án, thay vì phục vụ mục đích công viên, lại trở thành điểm dừng chân, nghỉ ngơi tạm thời cho các tài xế ô tô.

Một số đoạn mương nước nằm xen giữa các dải cây xanh và thảm cỏ mọc tự nhiên, càng làm tăng thêm vẻ hoang sơ, chưa được quy hoạch của khu đất.

Điều đáng chú ý là trong khi nhiều công trình, hạ tầng tại Khu Công nghệ cao TPHCM đã được đầu tư và phát triển mạnh mẽ, khu đất dự án Công viên Thiên niên kỷ vẫn là một khoảng không gian trống rộng lớn, tạo nên sự tương phản rõ nét và gây bức xúc trong dư luận.

Theo quyết định thu hồi, dự án Công viên Thiên niên kỷ đã chấm dứt hoạt động theo thông báo số 67 ngày 24/6/2025. Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn cũng đã có văn bản tự nguyện trả lại đất, tạo cơ sở pháp lý để TPHCM thực hiện việc thu hồi.

Sau khi thu hồi, UBND TPHCM đã giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tiếp nhận và quản lý chặt chẽ toàn bộ khu đất 19,2ha, nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hoặc xây dựng trái phép, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và hiệu quả.

Vị trí khu đất trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).